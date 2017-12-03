 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

YPG: Fırat Nehri’nin doğusu IŞİD’den temizlendi

» »
YPG: Fırat Nehri’nin doğusu IŞİD’den temizlendi
Halk Savunma Birlikleri (YPG), Suriye’deki Deyr ez Zor kentinin doğusundaki kırsal kesimi IŞİD’den temizlediklerini duyurdu.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana unsuru olan Halk Savunma Birlikleri (YPG), Suriye'deki Deyr ez Zor kentinin doğusundaki kırsal kesimi IŞİD'den tamamen temizlediklerini duyurdu.

YPG'nin pazar günü yaptığı açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Rusya'nın yardımıyla Fırat Nehri'nin batısında kurulu olan Deyr ez Zor'un doğusundaki kırsal alanları aldıklarını söyledi.

Suriye ordusu 3 Kasım tarihinde Deyr ez Zor kentini IŞİD'den tamamen geri aldığını duyurmuştu.

Irak ile sınırda yer alan Deyr ez Zor, Suriye'nin doğusundaki en büyük ve en önemli şehir olma özelliğini taşıyor. Kent ayrıca Suriye'nin petrol üretiminin merkezi kabul ediliyor.

"Arap aşiretlerle işbirliği"

YPG açıklamasında,  IŞİD militanlarını kendi yakasında "Arap aşiretlerinin işbirliğiyle" yendiklerini açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon ile Suriye'deki Rus güçlerin "hava ve lojistik destek, tavsiye ve karada koordinasyon” sağladıklarını belirten YPG, açıklamasında "Desteklerde bir artış ve gerekli hava korumasını sağlamalarını umut ediyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca IŞİD'e karşı kazanılan zaferin Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünden de bir Rus temsilcinin de bulunduğu Deyr ez Zor'un bir köyünde ilan edildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis bu hafta yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelede sona yaklaşıldığını söylemişti.

Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu söylediği YPG'yi ABD'nin desteklemesini ve silah vermesini istemiyor. Türkiye bu silahların daha sonra ülke içerisinde PKK tarafından kullanılmasından endişe ediyor. Ancak ABD, IŞİD'e karşı savaşta YPG'yi sahadaki en önemli müttefiki olarak görüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi26 Kasım 2017 Pazar 18:33
  • Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi: Ölmeden reformları kendi gözlerimle görmek istiyorum24 Kasım 2017 Cuma 15:28
  • Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü24 Kasım 2017 Cuma 15:26
  • Suriyeli muhalifler masaya tek heyetle oturacak24 Kasım 2017 Cuma 15:24
  • Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki Rus askeri varlığı muhtemelen azaltılacak23 Kasım 2017 Perşembe 17:58
  • Irak'ta IŞİD'in son kalıntılarına operasyon23 Kasım 2017 Perşembe 17:47
  • Gözler Soçi'deki üçlü Suriye zirvesinde22 Kasım 2017 Çarşamba 14:27
  • Trump ve Putin Suriye'yi görüştü22 Kasım 2017 Çarşamba 14:19
  • Ruhani'den bölge ülkelerine: İsrail'in tuzağına düşmeyin21 Kasım 2017 Salı 17:31
  • Irak'ta intihar saldırısı: En az 20 ölü, 40 yaralı21 Kasım 2017 Salı 17:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti