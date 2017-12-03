YPG: Fırat Nehri’nin doğusu IŞİD’den temizlendi

Halk Savunma Birlikleri (YPG), Suriye’deki Deyr ez Zor kentinin doğusundaki kırsal kesimi IŞİD’den temizlediklerini duyurdu.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ana unsuru olan Halk Savunma Birlikleri (YPG), Suriye'deki Deyr ez Zor kentinin doğusundaki kırsal kesimi IŞİD'den tamamen temizlediklerini duyurdu.

YPG'nin pazar günü yaptığı açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Rusya'nın yardımıyla Fırat Nehri'nin batısında kurulu olan Deyr ez Zor'un doğusundaki kırsal alanları aldıklarını söyledi.

Suriye ordusu 3 Kasım tarihinde Deyr ez Zor kentini IŞİD'den tamamen geri aldığını duyurmuştu.

Irak ile sınırda yer alan Deyr ez Zor, Suriye'nin doğusundaki en büyük ve en önemli şehir olma özelliğini taşıyor. Kent ayrıca Suriye'nin petrol üretiminin merkezi kabul ediliyor.

"Arap aşiretlerle işbirliği"

YPG açıklamasında, IŞİD militanlarını kendi yakasında "Arap aşiretlerinin işbirliğiyle" yendiklerini açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon ile Suriye'deki Rus güçlerin "hava ve lojistik destek, tavsiye ve karada koordinasyon” sağladıklarını belirten YPG, açıklamasında "Desteklerde bir artış ve gerekli hava korumasını sağlamalarını umut ediyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca IŞİD'e karşı kazanılan zaferin Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünden de bir Rus temsilcinin de bulunduğu Deyr ez Zor'un bir köyünde ilan edildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis bu hafta yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelede sona yaklaşıldığını söylemişti.

Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu söylediği YPG'yi ABD'nin desteklemesini ve silah vermesini istemiyor. Türkiye bu silahların daha sonra ülke içerisinde PKK tarafından kullanılmasından endişe ediyor. Ancak ABD, IŞİD'e karşı savaşta YPG'yi sahadaki en önemli müttefiki olarak görüyor.