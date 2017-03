YPG: Rusya savaşçılarımızı eğitecek

YPG sözcüsü, Rusya ile varılan anlaşma uyarınca Rus ordusunun Afrin'de bir üs kuracağını ve YPG savaşçılarına askeri eğitim vereceğini açıkladı. Rusya ise bölgede üs değil, Ateşkesi İzleme Merkezi açılacağını bildirdi.

Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG), Ruslarla varılan anlaşma uyarınca Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısında bir askeri üs oluşturacağını ve Rus askerlerinin terörle mücadele kapsamında YPG savaşçılarına askeri eğitim vereceğini açıkladı. YPG sözcüsü Redur Halil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ruslarla pazar günü varılan anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini ve bu türden ilk anlaşma olduğunu belirterek, Rus askerlerinin askeri nakliye kamyonları ve zırhlı araçlarla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e vardıklarını bildirdi. Üssün Afrin'e bağlı Cenderis'te oluşturulacağını belirten Halil, buranın daha önce Türk ordusu tarafından topçu ateşine tutulduğunu kaydetti.

Halil yaptığı açıklamada, anlaşma uyarınca Rus askerlerinin YPG güçlerinin modern silahlarla talimine yardımcı olacağını ve YPG ile Rus güçleri arasında doğrudan temas için bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye'de yeni bir üs kurulacağı bilgisinin doğruyu yansıtmadığını bildirerek, Afrin yakınında üs değil, Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açılacağını açıkladı. Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Türkiye ile varılan anlaşma sonrası Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin izlenmesi ve ihlallerin kaydedilmesi amacıyla kurulmuştu.

"Hedef 100 bini aşmak"

Diğer yandan YPG sözcüsü Redur Halil, YPG'yi bir orduya dönüştürme hedefi çerçevesinde savaşçı sayısının 2017'nin ikinci yarısına kadar yaklaşık üçte iki oranında artırılarak 100 binin üzerine çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti. 2016 sonu itibariyle YPG'nin, kadınlardan oluşan YPJ dahil toplam 60 bin savaşçıya sahip olduğunu belirten sözcü, bu yılın başından beri her biri yaklaşık 300 savaşçıdan oluşan on yeni birlik oluşturulduğunu açıkladı. YPG sözcüsü on yeni birlik ve bu yıl oluşturulması planlanan yeni birliklerin tüm muharebe, silah ve taktik eğitimlerden geçirileceğini belirterek, "Amaç, YPG'yi geleneksel orduya benzeyen daha organize bir güce dönüştürmek" dedi. Halil, her savaşçıya aylık 200 dolar maaş ödeneceğini de açıkladı.

Türkiye YPG'yi PKK'nın kolu terörist bir örgüt olarak görüyor. YPG'nin radikal İslamcı IŞİD'e karşı mücadeledeki rolü Türkiye ile ABD arasında gerilime yol açmış; ABD, Suriye'de en önemli müttefiki olarak gördüğü YPG'ye tam destek açıklamaları Türk hükümetinin sert tepkisine yol açmıştı.