YPG’ye katılan Kanadalı manken Kobani’de ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için yine terör örgütü YPG saflarına katılan Kanadalı eski manken 46 yaşındaki Hanna Bohman,'ın Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne komşu Suriye'nin Kobani kentinde olduğu ortaya çıktı.

Kanada´da mankenliği bırakıp 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşmak için yine terör örgütü PKK´nın Suriye uzantısı YPG saflarına katılmak üzere Suriye´ye giden Hanna Bohman’ın Suruç’a komşu Kobani’de olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PYD’nin kontrolünü sağladığı Kobani sokaklarında yanındaki kız çocuğuyla gezen Bohman’ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Üzerinde YPG’lilerin giydiği askeri üniforma başında kovboy şapkası bulunan Bohman, bir süre sokaklarda dolaşırken cep telefonuyla kendisini de görüntüledi.