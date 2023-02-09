Yrd. Doç. Dr. Can Kara: Emirname kaldırarak 4-5 saat içerisinde binlerce projeye ruhsat kesildi!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, ülkede planlı büyüme ve kentleşme pratiklerinden maalesef çok uzakta olunduğunu ve bu uzaklığın bize getireceği ağır sonuçlarla maalesef birlikte yaşayacağımızı kaydederek şunları söyledi;

“Vize istemeyen,

plan istemeyen,

yer seçimine göre arazi kullanım veya bina yoğunluğu kararlarını dinlemeyen,

taşkın risk haritalarına (İskele Longbeach) veya fay hatlarındaki derecelere göre yoğunluk politikasını anlamayan,

sadece Fasıl 96’ya göre yapılaşma sürecini seçmeye çalışan,

Ülkesel Fizik Plan’da belirtilen plan üretim süreçlerini dinlemeyen,

‘Bakanlar Kurulu Kararı’ ile veya seçilen siyasilerle ‘istediğime plan yapma yetkisi veririm’ anlayışını ‘imar yasası değişikliği ile yerel yönetimleri yetkilendireceğiz’ şeklinde pazarlamaya çalışan,

inşaatı yaptım oldu bittiye getiren,

bir günde emirname kaldırarak 4-5 saat içerisinde binlerce projeye ruhsat kesen,

zemini uygun olmayan yerlerde inşaat yapımına devam eden ve bunu destekleyen milletvekili, bürokrat, meclis üyesi, ekonomik örgütler veya diğer Sivil Toplum Örgütleriyle bu ülkede;

Planlı büyüme, kentleşme pratiklerinden maalesef çok uzaktayız ve bu uzaklığın bize getireceği ağır sonuçlarla maalesef birlikte yaşayacağız”