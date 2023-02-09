  • BIST 4.505,34
  • Altın 1142.345
  • Dolar 18.8159
  • Euro 20.3188
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Yrd. Doç. Dr. Can Kara: Emirname kaldırarak 4-5 saat içerisinde binlerce projeye ruhsat kesildi!

» »
Şehir Plancıları Odası eski Başkanlarından Yrd. Doç. Dr. Can Kara, ülkede planlı büyüme ve kentleşme pratiklerinden maalesef çok uzakta olunduğunu belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Can Kara: Emirname kaldırarak 4-5 saat içerisinde binlerce projeye ruhsat kesildi!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, ülkede planlı büyüme ve kentleşme pratiklerinden maalesef çok uzakta olunduğunu ve bu uzaklığın bize getireceği ağır sonuçlarla maalesef birlikte yaşayacağımızı kaydederek şunları söyledi;

“Vize istemeyen,
plan istemeyen,
yer seçimine göre arazi kullanım veya bina yoğunluğu kararlarını dinlemeyen,
taşkın risk haritalarına (İskele Longbeach) veya fay hatlarındaki derecelere göre yoğunluk politikasını anlamayan,
sadece Fasıl 96’ya göre yapılaşma sürecini seçmeye çalışan,
Ülkesel Fizik Plan’da belirtilen plan üretim süreçlerini dinlemeyen,
‘Bakanlar Kurulu Kararı’ ile veya seçilen siyasilerle ‘istediğime plan yapma yetkisi veririm’ anlayışını ‘imar yasası değişikliği ile yerel yönetimleri yetkilendireceğiz’ şeklinde pazarlamaya çalışan,
inşaatı yaptım oldu bittiye getiren,
bir günde emirname kaldırarak 4-5 saat içerisinde binlerce projeye ruhsat kesen,
zemini uygun olmayan yerlerde inşaat yapımına devam eden ve bunu destekleyen milletvekili, bürokrat, meclis üyesi, ekonomik örgütler veya diğer Sivil Toplum Örgütleriyle bu ülkede;

Planlı büyüme, kentleşme pratiklerinden maalesef çok uzaktayız ve bu uzaklığın bize getireceği ağır sonuçlarla maalesef birlikte yaşayacağız”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman ISIAS Otel bölgesinden öğrencilerimizden acı haber geldi...09 Şubat 2023 Perşembe 15:07
  • KKTC’den gönderilen iş araçlarını taşıyan gemi İskenderun Limanı’nda09 Şubat 2023 Perşembe 14:59
  • Bakanlar Kurulu toplandı09 Şubat 2023 Perşembe 14:29
  • Akansoy:Dayanışmanın önünü hep birlikte açalım09 Şubat 2023 Perşembe 14:22
  • Sahte deprem yardımı sitelerine dikkat!09 Şubat 2023 Perşembe 14:21
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama09 Şubat 2023 Perşembe 13:14
  • Çavuşoğlu: Enkazdan 25 kişi çıkarıldı, 3'ü bizim vatandaşımız09 Şubat 2023 Perşembe 12:52
  • Arıklı: Yardımda bulunmak isteyenler maddi katkıda bulunsunlar09 Şubat 2023 Perşembe 12:43
  • Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşı 12 oldu09 Şubat 2023 Perşembe 12:27
  • Çavuşoğlu, “DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık”09 Şubat 2023 Perşembe 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti