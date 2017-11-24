TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel iktidar partilerini eleştirdi.

TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel iktidar partilerini eleştirdi.

İktidarsızların hem ağlayıp hem giden iktidarlarını çok gördük…

İktidarsızların önünde süklüm püklüm olan, üç kuruşluk şahsi menfaat uğruna, kısa günün menfaatı uğruna insanlık onurunu ayaklar altına alan omurgasızları çok gördük…

Koltuk uğruna rant sevdalılarının önünde süklüm püklüm olan, oy dilenen, devletin imkanlarını, halkın haklarını cevizcinin çuvalından dağıtan siyasetçi müsveddelerini de çok gördük…

43 yıllık zamanda 39 iktidarsız hükümet kuran omurgasız siyaset şarlatanlarını çok gördük…

Ülkenin içine düştüğü kaotik durumdan ve asayiş eksikliğinden şikayet eden vatandaşa “sokağa çıkmasın geri zekalılar” diyerek halkın aklıyla alay ederken “aklı paçalarından taşanları” çok gördük…

Kumarhanecilerden, kerhanecilerden “bahşiş” alanları, aldığı bahşişi kendini seçecek olan onursuzluk abidesine seçim rüşveti diye vererek oy satın alanları, oturduğu koltukta mafya beslemesi olmaktan öteye gidemeyen, insanlığını ve onurunu kiraya veren siyaset şarlatanlarını çok gördük…

Gündüz kavga edip, gece hırsızlığa beraber çıkanları çok gördük…

Ellerinden geleni yapsınlar, isterlerse, istedikleri kadar yıksınlar, yaksınlar, yoketsinler...

Bir tek onurumuzu yıkamazlar, yakamazlar, yok edemezler…

Bu seçim gelmiş geçmiş seçimlerin içinde sadece ülkenin geleceğini kurtarmak için son şans değil, onurlu insanlarımızın satılmışlara, omurgasızlara, onursuzlara Kıbrıs’ın kaç bucak olduğunu göstereceği seçim olacak…