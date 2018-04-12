Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabını Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim etti

Makamında kabul ettiği Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ü başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bir eserin değerini ortaya koyan ana unsurların başında, kullanılan kaynakların zenginliği ve çeşitliliğinin geldiğini belirterek, Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ün çalışmasında bu unsurun bulunmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı ve kitabın Kıbrıs konusunda çalışacak akademisyenler için de değerli bir kaynak olacağını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamlamış olduğu “Türkiye’nin 1974 Öncesi Kıbrıs Politikası, Vizyonu ve Uygulamaları” konulu doktora tezini, Mart 2018 tarihinde aynı adla kitap olarak yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, öncelikle adı geçen konuyu araştırması için kendisini bizzat yönlendiren ve Mayıs 2011’de rahatsızlanana kadar her fırsatta zaman ayırıp canlı tarih olarak yaşadıklarını anlatan ve bunların kayıt altına alınmasına olanak sağlayan, kişisel arşivindeki bilgi ve belgeleri kendisiyle paylaşan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’a saygı ve teşekkür duygularını dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Megali İdea düşüncesinin adaya gelişiyle birlikte, Enosis çizgisini benimseyen Rumların, bu vizyondan hiçbir zaman geri adım atmadıklarını, bu maksatla gündemi daima kendilerinin belirlediğini ve bu yolda uluslararası her siyasi akımı kendi yönlerinde kullanmayı bildiklerini vurgulayarak, aynı paralelde Türkiye’yi değerlendirdiğimiz zaman, 1950’lerde kamuoyunun yoğun baskısı sonucu Türkiye’deki siyasi iktidarların gündemine gelen Kıbrıs’ta, 1974 öncesi “Türk Vizyonu”nun ne olduğu sorusuna bu çalışmada cevap aradığını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk’e göre bu cevabı bulmak için önce Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gündemine gelene kadar yaşadığı tarihsel süreç incelenmiş ve bu süreçte Kıbrıs Türk Toplumu’nun yaşadığı sıkıntılar ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte kitapta, Kıbrıs’ın Türkiye için tarihsel, kültürel ve özellikle stratejik önemi ortaya koyulmuş ve Türkiye’nin 1974 öncesindeki Kıbrıs politikaları ve bu politikalardaki değişkenlikler incelenerek, bunlara etki eden iç ve dış unsurların neler olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Yrd. Doç. Dr. Göktürk çalışmasında, özellikle dönemin politikacılarının görüşlerine ve konuşmalarına birinci elden ulaşılmasını sağlayan TBMM ile TC Başbakanlık arşivleri, İngiltere Foreign Arşivi, KKTC Milli Arşivi ve Halkın Sesi, Milliyet Gazetesi arşivleri ile konuyla ilgili Türk, İngiliz, Yunan ve Rum kaynaklarından yararlanmıştır.

Kıbrıs ile ilgili birçok uluslararası kongre ve sempozyuma katılan ve muhtelif makale ve bildirileri bulunan Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün, Güneş Yayıncılık tarafından yayınlanan son kitabından önce, “Enosis’in Doğuşu ve Düşünceden Eyleme Geçişi-1931 İsyanı”, “Amerikan Basınında İzmir Yangını- 1922” ve “Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve Enosis Politikaları” adlı kitapları yayınladı.