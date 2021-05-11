  • BIST 1.449
  • Altın 490,656
  • Dolar 8,2842
  • Euro 10,0767
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez'den Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kitap takdimi

» »
Balyemez, kitapta Kıbrıs Türk tarihine genel anlamda değindiğini ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerden oluşan kafilenin 1949 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki temaslarına dair ayrıntıların da yer aldığını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez'den Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kitap takdimi

Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç Dr. Mehmet Balyemez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak, “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor (Türkiyeli Öğretmenlerin Kıbrıs'taki tetkik ve Tespitleriyle-1948)" isimli kitabını takdim etti.


Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap hakkında bilgi veren Balyemez, kitabın Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü'nün talimatıyla Kıbrıs's gönderilen CHP Çorum Milletvekili Hasene Ilgaz başkanlığında büyük kısmını öğretmenlerin oluşturduğu heyetin Kıbrıs'taki temaslarını içerdiğini ifade etti.

Balyemez, kitapta Kıbrıs Türk tarihine genel anlamda değindiğini ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerden oluşan kafilenin 1949 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki temaslarına dair ayrıntıların da yer aldığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihine ışık tutan çalışmaların önemine değinerek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez’i kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten kıyafet çalan şahıs tutuklandı11 Mayıs 2021 Salı 13:52
  • 23 ağaç ve 6 dönüm arpa yandı11 Mayıs 2021 Salı 13:48
  • Sattığı yemeklerin parasını çalan personel tutuklandı11 Mayıs 2021 Salı 13:44
  • 46 yaşındaki işçi yoğun bakımda, önlem almayan 2 işveren tutuklandı11 Mayıs 2021 Salı 13:40
  • Hakan Sermer'in ölüm sebebi belirlendi11 Mayıs 2021 Salı 13:39
  • İskele'de YDP üyesinden Arıklı'ya sert tepki!11 Mayıs 2021 Salı 13:34
  • Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Heyetini Kabul Etti11 Mayıs 2021 Salı 13:20
  • 3 kişiye eski eser ararken suç üstü!11 Mayıs 2021 Salı 12:14
  • EL-SEN'den Arıklı'ya Cevap11 Mayıs 2021 Salı 12:04
  • TDP Milletvekili Angolemli: TÜK Arpa Fiyatını Geç Kalmadan Açıklasın11 Mayıs 2021 Salı 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti