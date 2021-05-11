Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez'den Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kitap takdimi

Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç Dr. Mehmet Balyemez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak, “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor (Türkiyeli Öğretmenlerin Kıbrıs'taki tetkik ve Tespitleriyle-1948)" isimli kitabını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap hakkında bilgi veren Balyemez, kitabın Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü'nün talimatıyla Kıbrıs's gönderilen CHP Çorum Milletvekili Hasene Ilgaz başkanlığında büyük kısmını öğretmenlerin oluşturduğu heyetin Kıbrıs'taki temaslarını içerdiğini ifade etti.
Balyemez, kitapta Kıbrıs Türk tarihine genel anlamda değindiğini ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerden oluşan kafilenin 1949 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki temaslarına dair ayrıntıların da yer aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihine ışık tutan çalışmaların önemine değinerek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez’i kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
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