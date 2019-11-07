Yrd. Doç. Ediz Tuncel yazdı... "Yazık ki ne yazık..."

Kaç kez aynı şeyleri yazdım bilemiyorum.

Bir Kıbrıslı Türk olmak benim için artık bir anlam ifade etmiyor.

Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğu bir zamanlar ölümüne bağlı ve savunucusu olduğum Kıbrıs Türk değerlerine ve bu ülkeye acımasızca ihanet ettiler.

Halk ve siyasiler el ele vererek bu işi gerçekten başardılar, herşeyi ama herşeyi, bu küçücük ülkenin her türlü maddi ve manevi değerini kokuşturdular, mahvettiler, yok ettiler...

Artık köşe yazılarını da eski sıklıkta yazmıyorsun diye sitem eden okuyucularım ve arkadaşlarım, siz söyleyin, neyi yazayım, yazdıkça birşey mi değişiyor...

Alın size bazı siyasi çarpıklıklardan bazı örnekler, ve ben değil, becerebiliyorsanız, siz sorgulayın...

Eski Eserler Dairesi’ne bağlı Soli Antik Tiyatrosu’nda bir görevli sahte bilet satışı yaparak görevini suistimal ediyormuş...

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