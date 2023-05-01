YRP'nin Düzce'deki seçim aracında kadın adayın siluetini kullanması tepki çekti: 'Yanlışlıkla oldu, düzelttik'

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 14 Mayıs seçimleri için Düzce’de kullandığı seçim aracında kadın milletvekili adayının fotoğrafı yerine siluetinin kullanılması, sosyal medyada tepki çekti.

Düzce adaylarının tanıtıldığı araçta diğer iki erkek adayın fotoğrafı yer aldı. Ancak Çiğdem Kulalı Seçkin’in silueti kullanıldı.

BBC Türkçe’ye konuşan YRP yetkilisi, olayın bir yanlışlık sonucu yaşandığını belirtti.

Çiğdem Kulalı Seçkin’in araçlarda fotoğrafının kullanılmamasını kendisinin istediğini belirten yetkili, “Ancak partili arkadaşlarımız hiç fotoğraf kullanmamak yerine, siluetini kullanmayı tercih etmiş. Bu büyük bir yanlışlık. Görür görmez hemen yenisiyle değiştirdik” dedi.

YRP yetkilisi, partisinin Türkiye çapında kadın adayların fotoğraflarını kullandıklarını da sözlerine ekledi.