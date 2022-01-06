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YSK: 8 Ocak’tan Sonra Kamuoyu Yoklama Ve Araştırmaları Yayınlanmayacaktır.

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YSK, 8 Ocak’tan Sonra Kamuoyu Yoklama Ve Araştırmalarının Yayımlanamayacağını Hatırlattı
YSK: 8 Ocak’tan Sonra Kamuoyu Yoklama Ve Araştırmaları Yayınlanmayacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili kamuoyu yoklamalarının, 8 Ocak Cumartesi’den sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını hatırlattı.

YSK “seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının, oy verme gününden en az 15 gün öncesine kadar yayımlanabileceğini, 15’inci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağını” duyurdu.

Açıklamada, “5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

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