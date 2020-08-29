  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

YSK açıkladı... Mitingler 100 kişiyi geçemeyecek!

» »
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Covid-19 önlemleriyle ilgili duyuru (YSK Duyuru No:13)
YSK açıkladı... Mitingler 100 kişiyi geçemeyecek!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların sağlığının, Covid-19 salgını nedeniyle riske  edilmemesi için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak uygulanmasına karar verdiği önlemleri duyurdu.

YSK’dan yayımlanan 13 numaralı duyuru şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili uygulanan takvim sürecinde ve oy verme gününde, seçmenlerin, seçimde görev alanların ve adayların sağlığının, Covid-19 salgını nedeniyle riske edilmemesi için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerilerini de dikkate alarak,  aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanmasına karar vermiştir.

1)SEÇİM TAKVİMİ SÜRECİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1.Adaylık başvurularında, adaylar ve/veya temsilcileri randevu alarak beraberinde sadece 1 kişi getirebilirler. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.
Aday başvurularında hazır olacak basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

2. Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişilerin, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gitmeleri, maske takmaları ve sıra oluşması halinde sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir.

3. Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her adayın/partinin tek temsilci göndermesi ve temsilcilerin maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir. Ad çekmede YSK, temsilcilere eldiven sağlayacaktır.

4. Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, kapalı yer toplantıları 200 m2’nin üzerindeki alanlarda maksimum 50 kişi, 100-200 m2 alanlarda maksimum 30 kişi, 50-100 m2 alanlarda maksimum 20 kişi, 50 m2 ve daha küçük alanlarda maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak ve tüm kişilerin maske takmaları, ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır.

5. Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitinglerin 100 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin verilecektir. Açık hava toplantılarında maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur.

6. Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile, 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile, 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılabilir. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahildir. Stüdyoda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişilerin maske ve/veya siperlik kullanmaları ve/veya aralarında şeffaf bölme bulundurulması gerekir.

2)SANDIK BAŞINDA UYGULANACAK KURALLAR

1. Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması  halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır.

2. Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacaktır.

3. Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır.

4. Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen  tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir.

5. Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.

6. Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacaktır. “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Piyangosu 28 Ağustos çekilişinde 600 Bin TL devretti29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:01
  • Tözün Tunalı: "Okul yapımı pandemi hastanesi kadar önemlidir"29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
  • Özkurt: BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:54
  • Akansoy: Jet krizi raporu neden halen açıklanmıyor?29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46
  • Rusya’dan Kapalı Bölge Maraş Açıklaması29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:41
  • Yine Bir Uyuşturucu Madde Tasarrufu Daha29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:35
  • Cem Öztürk Evinde Ölü Bulundu29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:22
  • UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:29
  • Gündeme bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 'Vur' emri verdi29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:27
  • Oktay: Yunanistan kara sularını 12 mile çıkaracağım diyor, bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti