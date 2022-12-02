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YSK, aday listelerini geçici olarak ilan etti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cinsiyet kotasına uygun olarak yeniden düzenlenip dün sunulan aday listelerini geçici olarak ilan etti.
YSK, aday listelerini geçici olarak ilan etti

YSK, Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uyulmadığı gerekçesiyle bazı partilerin bazı bölgelerdeki belediye meclis üyeliği aday listelerini 29 Kasım’da iptal etmişti. Ardından, 30 Kasım’da Meclis’in olağanüstü birleşiminde, siyasal partilerin listelerini yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına göre yeniden düzenlemesine olanak sağlayan Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi görüşülerek oy birliği kabul edilmişti.

Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası uyarınca aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili ilçe seçim kurullarına dün yeniden başvurarak, düzenlenmiş listelerini sunmuştu.

YSK ise bugün, sunulan aday listelerini geçici olarak ilan etti. Yeni listelere itirazlar yarın 09.00’a kadar ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.  

 

-Adaylar yarın kesinleşecek

Seçim takvimine göre adaylar, yarın kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

- Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için dilekçe vermesinin son günü pazar

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek. İlçe seçim kuralları kendi ilçelerinde kesinleşen adayları ilan edecek ve duvar ilanları için ilçe seçim kurullarında ad çekilecek. Siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü olarak da pazar günü belirlendi.

Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

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