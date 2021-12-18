YSK Adayları Geçici Olarak İlan Etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’taki erken genel seçimde aday olanları geçici olarak ilan etti.
Adayları başvuru sırasında göre ilan eden YSK’nın 10 numaralı duyurusuna göre seçimde, 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday yarışacak.
Geçici olarak ilan edilen adaylara itirazlar yarın ve pazartesi 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek.
YSK’nın geçici olarak ilan ettiği adaylar partilere göre şöyle:
I. CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Tufan Erhürman
2. Ürün Solyalı
3. Derviş Deniz
4. Sıla Usar İncirli
5. Muhittin Tolga Özsağlam
6. Doğuş Derya
7. Devrim Barçın
8. Filiz Besim
9. Ahmet Muratoğlu
10. Ödül Muhtaroğlu
11. Cenk Paşa
12. Haffe Işısal
13. Hasan Ecer
14. Ayşe Alioğlu
15. Derviş Bladanlı
16. Hülya Batunlu
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Asım Akansoy
2. Seran Aysal
3. Teberrüken Uluçay
4. Yasin Yeni
5. Erkut Şahali
6. Hamit Caner
7. Şifa Çolakoğlu
8. Behcet Öznacar
9. Ceyhun Ümiter
10. Gaye Astan Çoban
11. Derviş Karaca
12. Cihan Tunçeli
13. Erkan Tekeli
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Ongun Talat
2. Fikri Toros
3. Ceyhun Birinci
4. Fazilet Özdenefe Kürşat
5. Salih Sarpten
6. Pembe Ardıç
7. Alpay Çelebi
8. Mahmut Kanber
9. Özge Tahiroğlu
10. Niyal Öztürk
11. Mustafa İlgen
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Armağan Candan
2. Mehmet Bozer
3. Aslı Murat
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Fide Kürşat
2. Biray Hamzaoğulları
3. Suphi Coşkun
4. Fikret Civisilli
5. Yalçın Kömürcügil
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Salahi Şahiner
2. Tuncay Sarıyer
II. HALKIN PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Kudret Özersay
2. Gülşah Sanver Manavoğlu
3. Serhat Kotak
4. Teksen Köroğlu
5. Kürşat Köseoğlu
6. Devran Vudalı
7. Ersin Tünay
8. Özgül Çırakoğlu
9. Mustafa Kendir
10. Ahmet Dağcın
11. Batuhan Cantay
12. Leman Nihan Pekgüleryüz
13. Zühal Tunalı
14. Volkan Bilal Emirkanı
15. Ülkü Biranlı
16. Yıldız Büyükçolpan Yılmaz
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Ayşegül Baybars
2. Berna Çelik Doğruyol
3. Arda Kalfaoğlu
4. Tolga Özçelik
5. Ethem Akmercan
6. Raif İlkman
7. Hüseyin Tabur
8. Oğuz Akançay
9. Çiler Demirtay
10. İlknur Çetinkaya Özdenkçi
11. Nazmiye Elçin Erbay
12. Orhan Delikuş
13. Recep Sayım
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Erek Çağatay
2. Jale Refik Rogers
3. Ahmet Tokatlıoğlu
4. Yusuf Avcıoğlu
5. Ledün Caymaz
6. Hasret Balcıoğlu
7. Aydın Erhuy
8. Erhan Onuralp
9. Muhammet Ercan
10. Bahadır Ünlü
11. Derya Hoca
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Ramadan Durmazer
2. Mazlum Kortaş
3. Salahiddin İskifoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Ercan Beşerler
2. Kani Buranay
3. Emin Onuş
4. Havva Elkovan
5. Hanife Demir
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Özdemir Şanlıdağ
2. Safure Deniz
III. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Faiz Sucuoğlu
2. Olgun Amcaoğlu
3. Ahmet Savaşan
4. Sadık Gardiyanoğlu
5. Hasan Taçoy
6. Bertan Zaroğlu
7. Alişan Şan
8. Mehmet Çelebioğlu
9. Savaş Atakan
10. Zorlu Töre
11. Özgür Arıkan
12. Havva Dağsever
13. Fisun Özsun
14. Nurcan Yardımcı
15. Özlem Sefer
16. Sevil Yönlüer
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Sunat Atun
2. Dursun Oğuz
3. Oğuzhan Hasipoğlu
4. Mehmet Başman
5. Hakan Dinçyürek
6. Resmiye Eroğlu Canaltay
7. İrem Uygun Soyşen
8. Hüseyin Çavuş
9. Meryem Boyacı
10. Gürsel Uzun
11. Bora Akkuş
12. Sultan Vural
13. Elif Abiç
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Kutlu Evren
2. Ünal Üstel
3. İzlem Gürçağ Altuğra
4. Özdemir Berova
5. Ferhat Erişir
6. Türel Özer Öksüzoğlu
7. Hasan Küçük
8. Selim Gökbörü
9. Mehmet Ali Tunçbilek
10. Zalihe Damdelen
11. Münevver Çağın
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Ali Pilli
2. Ziya Öztürkler
3. Hasan Büyükoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Nazım Çavuşoğlu
2. Yasemi Öztürk
3. Mesut Genç
4. Emrah Yeşilırmak
5. Osman Kırşan
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Fırtına Karanfil
2. Aytaç Çaluda
IV. DEMOKRAT PARTİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Ali Tunçtaşlı
2. Mert Taşkın
3. Mehmet Çıldır
4. Hasan Tosunoğlu
5. Serhan Aktunç
6. Özlem Dinçoğlu
7. Sinem Tip
8. Funda Özsakınç
9. İnanç Babaliki
10. Hüseyin Akcan
11. Fatma Öztürk Çatal
12. Ali Horoz
13. Mehmet Ortak
14. Emel Sayar
15. Çetin Sadeli
16. Mete Bayramoğlu
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Fikri Ataoğlu
2. Mücahit Kaya
3. Şirin Zaimağaoğlu
4. Mehmet Hasgüler
5. Ahmet Demirel
6. Ömer Gökel
7. Fikret Deniz
8. Nuray Uncu
9. Benek Çağakanlı
10. Ali Anıl Yüce
11. Soyhan Bilgeer
12. Alpaslan Diktaş
13. Leyla Avğın
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Serhat Akpınar
2. Hande Kayasal Çelikden
3. Redif Nurel
4. Harun Demir
5. Cemre Seziner
6. Orsel Neşe
7. Enver Hoca
8. Aslı Babayiğit Cansız
9. Arif Uzunali
10. Atilla Deva
11. Nazim Arslan
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Rahme Öğütveren
2. Erkan Kaya
3. Eliz Fellahoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Mine Emiroğlu
2. Maşallah Cihangir
3. Hür Alevkayalı
4. Musa Nurçin
5. Çağla Eroğlu
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Gürsel Bağlaş
2. Hüseyin Turaç
V. TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Cemal Gürsel Özyiğit
2. Halil Hızal
3. Nalan Ersümer Aktan
4. Safiye Özaltıner
5. Filiz Uzun
6. Mustafa Yenigüç
7. Çelen Çağansoy
8. Aytaç Ali Baklacı
9. Hüseyin Doğa Yalçın
10. Yeşim İlkan
11. Mehmet Burhan
12. Nevzat Özkunt
13. Aktan Erdoğa
14. Kamil Yayıcı
15. Ömer Metbulut
16. Tuğçe Özmert
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Yeşim Dede
2. Yasemin Çobanoğlu
3. İlyas Yağlı
4. Boysan Boyra
5. Erkan Sarı
6. Arzu Demirel
7. Olgu Tansuğ
8. Hüseyin Angolemli
9. Ecevit Aspri
10. Mustafa Tekman
11. Celal Nefesoğlu
12. Yüksel Altuner
13. Ercan Yüzüak
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Mehmet Evrim Benzetsel
2. Zeki Çeler
3. Şirin Telli
4. Dilara Korkmaz
5. Sibel Karaca
6. Hamide Dağkıranlar
7. Elmas Tokay
8. Nuri Sılay
9. Sibar Aybar
10. Tolga Atamer
11. Mustafa Abraş
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Faik Arçay
2. Kamil Gilanlıoğulları
3. Çayan Volkan
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Elif Özyiğit Cengiz
2. Mürüde Çelikağ
3. Mehmet Barut
4. Tülay Alpler
5. Metin İsmet Pekri
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Turgut Reis Karabetça
2. Hasan İzzet Dinçoğlu
VI. BAĞIMSIZLIK YOLU
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Cansu Nafiya Nazlı
2. Mustafa Erk
3. Cemre İpçiler
4. Münür Rahvancıoğlu
5. Özlem Deligöz
6. Ahmet Karakaşlı
7. Nazen Şansal
8. Gazi Gök
9. Fatma Sezikli
10. Tahsin Oygar
11. Sunalp Asena
12. Aziz Güven
13. Behiç Anibal
14. Mustafa Bülent Çakır
15. Evren Cem
16. Mustafa Keleşzade
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Sabahat Aydıç
2. Yusuf Bülent Yüksel
3. Sevgül Uzkan
4. Hüseyin Akçengel
5. Melisa Koloz
6. Ahmet Güvenler
7. Serap Kedi
8. Hilmi Buruk
9. Umut Ersoy
10. Hasan Çağın Tezbaşar
11. Cenk Tuncay
12. Arif Bayraktar
13. Tağmaç Özberk
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Zimzer Sertel
2. İbrahim Bulut
3. Ayla Aydoğan Gökay
4. Yusuf Özgü Sertel
5. Haydar Dolmacı
6. Güngör Acar
7. Enver Timur Gürzap
8. Halil İbrahim Keleşzade
9. Gülertan Aşık
10. Salih Hayaloğlu
11. Mustafa Batak
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Nil Çukurovalı Özkızan
2. Neriman Çukurovalı
3. Meryem Nazlı
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Zekiye Şentürkler
2. Hakan Tanıttıran
3. Nermin Sontaş
4. Memet Kılıç
5. Bülent Kurt
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Feray Yalçuk
2. Hüseyin Tezbaşar
VII. YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Enver Öztürk
2. Talip Atalay
3. Eda Yenen
4. Subhi Asiltürk
5. Kadir Yel
6. Yılmaz Kaldırım
7. Erşah Sabit Yılmaz
8. Özen Topçu
9. Ali Yenen
10. Özlem Ayşe Doğandemir
11. Mustafa Yeşil
12. Ömer Yayla
13. Banu Bozlakoğlu
14. Hüseyin Gürlek
15. Metin Akar
16. Zeynep Sinem Keser
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Erhan Arıklı
2. Durdane Abi Acı
3. İlter Ömeroğlu
4. Habibe Çetin
5. Kenan Akın
6. Hatice Seçkin
7. İbrahim Halil Akçabay
8. Ali Yakar
9. Mahmut Hayta
10. Tamer Karakaşlı
11. Kansu Aksu
12. Arzu Pürtül
13. Sema Kelebek
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Ramazan Karal
2. Reyhan Aydın
3. Ercan Turhan
4. Fatma Bahadır
5. Mehmet Tunçtürk
6. Şerif Yeşil
7. Fatma Baysal
8. Güller Karamalli
9. Nurşah Çiftçi
10. Süleyman Çakır
11. Sami Güneş
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Elmas Süzgen
2. Hakan Bozkurt
3. Gökhan Saraç
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Neslihan Vural
2. Aykut Günel
3. Arif Özbayrak
4. Hakkı Kandemir
5. Sefa Kurukafa
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Nejla Gazi
2. Lisani Yalçuk
VIII. TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ – YENİ GÜÇLER
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
1. Mehmet Çakıcı
2. Ersen Sururi
3. İlke Özgür Davulcu
4. Zühal Koreli
5. Ayşe Buran
6. Sami Dayıoğlu
7. İlker Balkır
8. Ahmet Kablan
9. Hakkı Demir
10. Yalçın Ertugan
11. Naile Acar
12. Fezile Özataç
13. Korhan Şakir
14. Yeşim Uludağ Mertli
15. Safiye Aydın
16. Mehmet Eş
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
1. Mustafa Emiroğluları
2. Asiye Beyaz
3. Emin Soyal
4. Hüseyin Hakansoy
5. Umut Kadı
6. Zeynep Dönmez
7. Ayhan Çakıcı Eş
8. Mahir Demir
9. Yasin Zateroğulları
10. Ali Özaltın
11. Emir Genç
12. Üzeyir Köstü
13. Azat Kızıl
(c) GİRNE İLÇESİ
1. Yurdaer Garip
2. Sevilay Dolmacı
3. Seral Çetindal
4. Salih Ataser
5. Fatma Köroğlu
6. Şefik Dereli
7. Celil Akarpınar
8. Muhammet Gözay
9. Hülya Kasap
10. Hüseyin Özdurak
11. Gonca Çağlar Şar
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
1. Dilek Ötün Say
2. Gönül Kargılı
3. Şifa Ulutaş
(e) İSKELE İLÇESİ
1. Kemal Yıldız
2. Hüsnü Arslanyürek
3. Cennet Güneri
4. İdris Koç
5. Fatih Bulut
(f) LEFKE İLÇESİ
1. Tayfur Demirci
2. Hurşit Öztemiz
BAĞIMSIZLAR
23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde bağımsız aday olmak için başvuran 5 kişi ise ilçelerine göre şunlar:
1. Evren Özbir (Lefkoşa)
2. Mutlu Özemre (Lefkoşa)
3. Adem Yazıcı (Lefkoşa)
4. İsmail Yıldız (Gazimağusa)
5. Ali Sanatkar (İskele)
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