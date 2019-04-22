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YSK, AKP’nin iptal başvurusunu görüşüyor

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YSK, gündem toplantısında AKP’nin İstanbul’da seçimin yenilenme talebini görüşmeye başladı.
YSK, AKP’nin iptal başvurusunu görüşüyor

YSK, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ile beraber AKP’nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmeye başladı.

İtiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

Son olarak AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe vermişti. YSK, AKP talebi üzerine Büyükçekmece sonuçlarına ilişkin itirazı Büyükşehir ile birlikte görüşecek. Ayrıca MHP de, Büyükşehir ve Maltepe için seçimlerin iptalini istemişti.

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