YSK, AKP’nin ‘KHK’lıların oyları geçersiz sayılsın’ talebini karara bağladı

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.

KHK ile kamu görevine son verilenlerin oy kullanamayacağını iddia eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.

AKP yalnızca İstanbul için bu konuda bir dilekçe sunmuş, diğer illere yönelik böyle bir itirazda bulunmamıştı.