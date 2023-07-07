  • BIST 6.165,07
  • Altın 1606.262
  • Dolar 26.0528
  • Euro 28.3925
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: "Katılım oranı konusunda tespit ve teşhisler yapılmalı”

» »
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir uzak durması, küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: "Katılım oranı konusunda tespit ve teşhisler yapılmalı”

25 Haziran ara seçimde sandığa katılım oranlarındaki tarihi rekor düşüş konusunda düşüncesi sorulan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, bir yurttaş olarak düşüncesinin “bunun etraflıca incelenmesi, araştırılması gerektiğini” düşündüğünü ifade etti.

Şefik, “Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir uzak durması, küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"KATILIMDA EN VERİMLİ ZAMANI SİYASİLER İYİ BİLECEKTİR”

Katıldığı TV programında konuşan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Siyasetten sıkılmış olabilirler, küskünlük bezmişlik olabilir. Mevcut sorunlara çare üretmediği düşünülmüş olabilir...

Belli ki toplumun büyük bir kısmının önceliği oy vermek değil; bunu engelleyenin ne olduğunu -bir yurttaş olarak düşüncelerim- bunun araştırılması gerektir.

Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir; uzak durması ya da küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sosyologlar da bunu değerlendirmeli… Halkın yeniden siyasetle barıştığı tespiti olmadan seçime gidilmemesini temenni ederim. Ama bu durum siyasilerin kararı… En doğru zamanı da katılım anlamında onlar bilecektir” dedi.

Kaynak: Vatan Mehmet - Kıbrıs Postası
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banka hesabına gelen para hırsızlığı!07 Temmuz 2023 Cuma 15:04
  • YKP: Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu!07 Temmuz 2023 Cuma 12:44
  • Asgari Ücret 16 Bin gibi... “HP’yi bir üst rakama yuvarlayıp, asgari ücrete uygulayalım”07 Temmuz 2023 Cuma 12:43
  • Almanya, Yeşil Hat Ticareti'nin yayılabilmesi için 8.2 milyon euroluk yardım yapacak07 Temmuz 2023 Cuma 12:41
  • KTAMS: Asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılmalıdır07 Temmuz 2023 Cuma 12:40
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı07 Temmuz 2023 Cuma 12:39
  • Ali Yeltekin: Asgari ücretin bugün kararlaştırılacağını düşünüyorum07 Temmuz 2023 Cuma 10:24
  • Abdullah Azizoğlu, son kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti07 Temmuz 2023 Cuma 10:19
  • Girne'de Trafik Kazası!07 Temmuz 2023 Cuma 10:09
  • Borcu Olanlar Dikkat!07 Temmuz 2023 Cuma 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti