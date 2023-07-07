YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: "Katılım oranı konusunda tespit ve teşhisler yapılmalı”

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir uzak durması, küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

25 Haziran ara seçimde sandığa katılım oranlarındaki tarihi rekor düşüş konusunda düşüncesi sorulan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, bir yurttaş olarak düşüncesinin “bunun etraflıca incelenmesi, araştırılması gerektiğini” düşündüğünü ifade etti.

Şefik, “Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir uzak durması, küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"KATILIMDA EN VERİMLİ ZAMANI SİYASİLER İYİ BİLECEKTİR”

Katıldığı TV programında konuşan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Siyasetten sıkılmış olabilirler, küskünlük bezmişlik olabilir. Mevcut sorunlara çare üretmediği düşünülmüş olabilir...

Belli ki toplumun büyük bir kısmının önceliği oy vermek değil; bunu engelleyenin ne olduğunu -bir yurttaş olarak düşüncelerim- bunun araştırılması gerektir.

Vatandaşın ülke siyasetinde aktif ve ilgili olması gerekir; uzak durması ya da küsmesinin doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sosyologlar da bunu değerlendirmeli… Halkın yeniden siyasetle barıştığı tespiti olmadan seçime gidilmemesini temenni ederim. Ama bu durum siyasilerin kararı… En doğru zamanı da katılım anlamında onlar bilecektir” dedi.