YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: Seçmen sayısı bin 601 kişi arttı

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçmen sayısının bir önceki seçime göre bin 601 kişi arttığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerle ilgili ‘17. Saat’ programında değerlendirmelerde bulundu.

Narin Ferdi Şefik, seçmen sayısının 209 bin 837 olduğunu, bu sayının bir önceki 25 Aralık seçimine göre bin 601 kişi arttığını kaydetti.

Şefik, karma oyun kaldırılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“101 VE 136’NCI MADDELERDE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ”

101 ve 136’ncı maddelerde değişikliğine gidildiğini ifade eden Narin Ferdi Şefik, son seçimlerde karma oyların yüzde 60 üzerinde geçersiz sayıldığını ifade ederek, karma oyla ilgili bir şeylerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şefik, bunun karma oyu tercih eden nüfus için üzücü olduğunu ancak yüzde 60 üzerinde bir oyun geçersiz sayılmasının sandığın iradesinin sandığa yansımadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

“SANDIK SAYILARI İLE İLGİLİ RESMİ RAKAMLARI 22-24 MAYIS ARASINDA VEREBİLECEK”

Şefik, tek bir milletvekili seçimi olduğundan dolayı, ilçe seçim kurullarının, seçim sonuçlarının daha erken çıkması için sandık sayısını düşürmeye çalıştığını da ifade ederek, sandık sayıları ile ilgili resmi rakamları 22-24 Mayıs arasında verebileceklerini dile getirdi.

“SİYASİ PARTİLER ADAYLARINI 31 MAYIS’A KADAR BELİRLEMELİ”

Şefik, bir önceki seçimde sandık sayısının 700 kusur olduğunu, sandık sayısında en fazla 30 oranında bir düşüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Şefik, seçime katılacak siyasi partilerin adaylarını 31 Mayıs’a kadar belirlemek zorunda olduğunu da hatırlattı.