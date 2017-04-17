 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.565
  • Altın 152,032
  • Dolar 3,6671
  • Euro 3,9025
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMühürsüz oylar ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı? Bu tartışma bitmez...

YSK Başkanı: Oy pusulaları sahte değil, bunda şüphe yok

»
YSK Başkanı: Oy pusulaları sahte değil, bunda şüphe yok
"İhmalen veya bilerek bu şekilde eksikleri..."

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı Sadi Güven, tartışma yaratan mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılacağına dair kararlarına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Güven, "Oy pusulaları sahte değil, bunda şüphe yok" dedi.

"Sandık kurulundaki çalışanların, bizim eğitmemize, telefonlarına mesaj göndermemize rağmen bilerek veya bilmeyerek, bu şekildeki eksikliklerinin bedelini vatandaş ödememeli" diyen Güven, "Bu bizim ilk defa yaptığımız bir şey değildir. Oyların dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça, bu şekildeki oyların geçerli olduğu yolunda kararlarımız vardır" ifadesini kullandı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven'in açıklamaları şöyle: 

"Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasada düzenlenmiş, her vatandaşın kullanabileceği bir haktır. Biz bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle veriliyor. Vatandaş kabine girerek, usulüne uygun olarak vurmak suretiyle sandığa atıyor. Vatandaşın burada sorumluluğu sona eriyor. Vatandaşa verilen oy pusulaları, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Filigranlı olarak YSK'nın ismini görebilirsiniz.

"Oy pusulaları sahte değil,
bunda şüphe yok"

Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarflar, YSK tarafından üretilen, orijinal, gerçek zarflardır. Yasa koyucu, filigranlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almıştır. Başkan ve üyelerin mühür basması suretiyle bunu garanti altına almak istemiştir. Sandık kurulanda siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Onların ihmalleri nedeniyle vatandaşların oylarının geçersiz sayılmasının önüne geçtik. Gerçek, sahte olmayan oy pusulasını mühürleyerek sandığa atmıştır. Sandık kurulundaki çalışanların, bizim eğitmemize, telefonlarına mesaj göndermemize rağmen bilerek veya bilmeyerek, bu şekildeki eksikliklerinin bedelini vatandaş ödememeli. Bu bizim ilk defa yaptığımız bir şey değildir. Oyların dışarıdan geldiği kanıtlanmadıkça, bu şekildeki oyların geçerli olduğu yolunda kararlarımız vardır. Sonuçlar sisteme girmeden, kimsenin kafasına bir şey takılmadan karar verdik. Sonradan bu kararı verseydik tartışmalı olurdu. Ancak biz, oylar sisteme girmeye başlamadan, vatandaşın hiçbir suçu olmadığı, görevlilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı oylarının zayi olmasını engelledik. Bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı16 Nisan 2017 Pazar 23:30
  • Gezici’den referandum değerlendirmesi16 Nisan 2017 Pazar 23:20
  • YSK: 'Evet' yazılı mühürler geçerli16 Nisan 2017 Pazar 21:25
  • Yurt dışı sonuçları da gelmeye başladı16 Nisan 2017 Pazar 21:12
  • Sandıkların %97.42'si açıldı... İşte sonuçlar16 Nisan 2017 Pazar 21:04
  • AKAM Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş açıklama!16 Nisan 2017 Pazar 21:01
  • Akşener: Hayır yüzde 52'yle önde16 Nisan 2017 Pazar 20:38
  • CHP’li Bülent Tezcan: Bizdeki verilere göre Hayır oyları önde16 Nisan 2017 Pazar 20:34
  • CHP’li Aksünger: 2,5 milyon oy sıkıntılı16 Nisan 2017 Pazar 20:33
  • Türkiye'deki referandumla ilgili resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı!16 Nisan 2017 Pazar 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti