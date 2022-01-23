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YSK Başkanı Şefik Oyunu Kullandı

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YSK Başkanı Şefik Oyunu Kullandı
YSK Başkanı Şefik Oyunu Kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik milletvekilliği genel seçimi sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
 

Şefik oyunu saat 12.15 civarında Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 143 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basına konuşan Şefik, ilçelere göre katılım oranlarını da açıkladı. 
Şefik 11.30 itibarıyla katılım oranlarının Lefkoşa’da 13,8, Gazimağusa’da 13,2, Girne’de 11,6,

Güzelyurt’ta 12,6, İskele de 16,6, Lefke’de 12,9 olduğunu kaydetti.
 

Seçim propaganda sürecinin dün akşam 18.00’de tamamlandığını ve yasakların bu akşam saat 18.00’e dek süreceğini hatırlatan Şefik, Facebook’a müdahale şansının olmamakla birlikte, propaganda amaçlı paylaşım yapan kişilerin bu paylaşımları kaldırmaları için uyarıldığını, paylaşımlarını kaldırmamaları halinde ise haklarında yasal işlem ve başlatılacağını belirtti.
Şefik, KKTC genel seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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