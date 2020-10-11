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YSK Başkanı Şefik: Seçime katılım yüzde 58,21. İkinci tur Tatar ile Akıncı arasında

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YSK Başkanı Şefik: Seçime katılım yüzde 58,21. İkinci tur Tatar ile Akıncı arasında
YSK Başkanı Şefik: Seçime katılım yüzde 58,21. İkinci tur Tatar ile Akıncı arasında

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58,21 olduğunu; ikinci turun Pazar günü Ersin Tatar  ile Mustafa Akıncı arasında olacağını açıkladı. Şefik, Anayasa referandumuna ise 283 oyla “hayır” çıktığını söyledi.

Şefik, referanduma yüzde 50,13 “hayır”, yüzde 49,87 “evet” oyu verildiğini belirtti. Narin Ferdi Şefik, halkoylaması için yanlış yönlendirmeler olduğunu kaydederek, yanlış yönlendirmeler yapanlara da teşekkür ettiğini dile getirdi. YSK Başkanı Şefik, gayri resmi sonuçların belli olmasının ardından basına açıklama yaptı. Şefik, bugüne kadar seçimlere katılımın yüzde 60’ın üzerinde olduğunu ifade ederek, sonuçların açıklanmasının gecikmesinden ötürü özür diledi.

Şefik, YSK 32’lerin eksik ve geç verildiğini, haftaya işini tam yapmayanlara numara verilmeyeceğini söyledi. İkinci turun gelecek hafta Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında yapılacağını ifade eden Şefik, Tatar’ın yüzde 32,34 ve Akıncı’nın yüzde 29,84 oy aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum neticesinin topluma hayırlı olmasını dileyen Şefik, sakin bir seçim geçirdiklerini, alınan tedbirlere uyulduğunu, haftaya da bunun böyle olmasını temenni ettiklerini söyledi. 

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