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YSK Başkanı Yener: Seçimler problemsiz devam etmektedir

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
YSK Başkanı Yener: Seçimler problemsiz devam etmektedir

Yener, oy kullanmak için Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

4234 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yener, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da rahmet ve minnetle anan Yener, tüm şehit ve gazi annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.

Bugünün aynı zamanda "14 Mayıs Demokrasi Bayramı" olduğuna işaret eden Yener, seçimlerin tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarıyla siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Yener, "Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşanmadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine tekrar hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İDDİANIN DOĞRULUĞUNU BİZ DE TEYİT EDEMEDİK"

Bir gazetecinin "Bazı pusulalarda Muharrem İnce'nin üzerinin karalanıp çizildiği iddia ediliyor bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusunu Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır." diye yanıtladı.

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