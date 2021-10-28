YSK Bertan Zaroğlu'nun parti üyeliğini sildi!

CTP PM üyesi Onur Olguner: Deriden üzüldüm…

Adı CTP’nin LTB Başkan adayı olarak geçen Onur Olguner sosyal medya hesabından açıklama yaparak LTB Başkan adaylığının parti içerisinde çeşitli kapalı kapılar ardında engellemeye çalıştığını üzülerek okuduğun yazdı

İşte Onur Olguner’in açıklaması;

Bir köşe yazsında anne tarafımın Türkiye kökenli olduğu için parti içinden bir kesimin kapalı kapılar ardında konuştuğunu ve buna istinaden Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adaylığımı engellemek için aktif olarak mücadele ettiğini üzülerek okudum.

Bu haberin çıkması ile ilgili partiden arkadaşlarıma değerlendirmelerini sorduğumda ise ‘bilmeyenler de öğrenmiş oldu’ diye bir değerlendirme duymam, her ne kadar arkadaşımın niyetinden şüphe etmesem de beni derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Çocukluğumda defayen arkadaşlarımız her “Biz öz/saf/%100 Kıbrıslıyık” diye övündüğünde ben ve benim gibi ‘saf olmayan’ birçok insan bu cümleyi “siz saf değilsiniz” olarak duydu ve bunun ağırlığını omuzlarında büyürken taşıdı.

Bugün ben anne tarafımın Türkiyeli olmasından utanmıyorum, aksine ben annemden ve bundan gurur duyuyorum. Benim annem 70’li yıllardan beridir Bayraktar Ortaokulu’nda bu adanın çocuklarının eğitimine emek vermiş bir öğretmendir.

Bu sebeple, buradan bu bilgiyi tüm bilmeyen arkadaşlarıma ve yoldaşlarıma öğrenmeleri için sunarım.

Saygılarımla

Töre: Eğer kurultayını yapmazsa UBP seçime katılamaz, mutlaka yapılacak!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, BRT’de katıldığı programda kurultay sürecini değerlendirdi.

Töre, sürecin sürdüğünü ve kurultayın mutlaka yapılacağını belirterek, “çünkü üçüncü yılın sonuna geldik ve eğer kurultayını yapmazsa UBP seçime katılamaz” dedi.

Aday çekilmesinin erteleme nedeni olamayacağının ifade eden Töre, tek aday bile kalsa kurultayın mutlaka yapılacağını vurguladı.

Zorlu Töre, “kurultay daha önce yapılmış olsaydı belki de erken seçim kararı çok daha rahat alınacaktı. 2021 yılı içerisinde bir seçimi de göğüsleyecektik” şeklinde konuştu.

Üç adayın yoluna devam ettiğinin altını çizen Töre, UBP’de meydana gelecek sıkıntı ve üzüntülerin ülkeyi de ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Töre, UBP’nin her zaman iktidara talip bir parti olduğunun altını çizerek, “UBP sadece genel başkan değil, ülkenin başbakanını veya cumhurbaşkanını çıkaran bir partidir” dedi.

Bu gerçekten hareketle partinin üst kademesindeki isimlerin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Töre, “ama partimizdeki bazı siyasiler maalesef çok fazla yalpaladılar” ifadelerini kullandı.BRT

YKP Sekretaryası seçildi.. Kanatlı YKP Genel Sekreteri oldu

14. Kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısı dün akşam (26 Ekim, Salı) gerçekleşti. Toplantıda YKP Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu da belirlendi.

Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Alpay Durduran, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi...

Sekretarya ayrıca toplanarak kendi içinde görev bölümü yaptı… Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Halil Karapaşaoğlu Örgütlenme Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Parti Meclisi toplantısında son siyasal gelişmeler, süren eylemler ve sağlık alanındaki sorunlar da değerlendirildi.

13 Kasım’da BMBP’nin çağrısı ile gerçekleşecek İnönü Meydanındaki eyleme “fetih politikalarına, kolonizasyona, sömürgeciliğe, TC’den yapılan dayatmalara, Ankara’nın acentalarına karşı birarada sokakta direnişi örgütlemek için yığınsal çalışma yapılması” yönünde ortak görüş belirlendi.

Parti Meclisine ayrıca “seçimlerde YKP’nin izleyeceği taktik ve stratejilerin belirlenmesi çalışmaları yapması için Sekretaryanın görevlendirilmesine” kararı da alındı. Konuya dair geçen hafta sonu Kırnı’da Çınar Restaurant’a parti üyeleri bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmişti. Sekretaryanın çalışmaları Kasım ayındaki Parti Meclisinde karara bağlanacak…

YSK Bertan Zaroğlu'nun Milletin Partisi üyeliğini sildi!

Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa eden Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Millet Partisi'ne üyeliğini iptal etti.

İşte YSK Kararı;

7.11.2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi' nden Milletvekili olarak seçilen Bertan Zaroğlu, 6/7/2021 tarihinde Yeniden Doğuş Partisinden istifa etmiştir.

49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e göre seçim tarihine kadar bağımsız milletvekili konumunda kalması gereken Bertan Zaroğlu , Siyasal Partiler (Sicil) Tüzüğü madde 3 (4) (B) (a) altında 20/10/2021 saat 20 . 4l ' de Milletin Partisine üye olarak parti yetkilisi tarafından kaydedilmiştir.

49/2015 Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e aykırı olarak yapılan bu kaydın sicilden silinmesine oybirliği ile karar verilir.

Kararın Bertan Zaroğlu'na derhal tebliğ edilmesine ayrıca karar verilir.