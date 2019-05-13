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YSK, CHP ve İYİ Parti'nin seçim iptali istemini reddetti

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YSK, CHP ve İYİ Parti'nin tam kanunsuzluk ile İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu oy birliği ile reddetti.
YSK, CHP ve İYİ Parti'nin seçim iptali istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti. 

CHP, 'sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı' gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle YSK'ya başvurmuştu. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu. 

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