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YSK Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasaklarının 1 Mart Pazar Günü Başlayacağını Açıkladı

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YSK Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasaklarının 1 Mart Pazar Günü Başlayacağını Açıkladı
YSK Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasaklarının 1 Mart Pazar Günü Başlayacağını Açıkladı

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarının 1 Mart Pazar günü başlayacağını açıkladı.

YSK’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıç gününün değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 11 (3) maddesi gereğince 1 Mart olduğu duyuruldu.

YSK, 26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerin de boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçimler yapılacağını bildirdi.

Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lefke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için seçim yapılacak.

YSK, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.

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