YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

"31 BİN 102 SANDIK SİSTEME TANIMLANDI"

Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette."ifadelerini kullandı.