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SON DAKİKAYurt dışı sonuçları da gelmeye başladı

YSK: 'Evet' yazılı mühürler geçerli

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YSK: 'Evet' yazılı mühürler geçerli
YSK Başkanı Güven, tercih yerine 'evet' yazılı mühürlerin kullanıldığı oy pusulalarının geçerli olacağını açıkladı.

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 98'i açıldı. Sayılan oy sayısı 47,4 milyona ulaşırken, Resmi olmayan sonuçlara göre EVET ile HAYIR arasındaki fark son düzlükte iyice azaldı.

İşte canlı referandum sonuçları:

EVET YÜZDE 51,23
HAYIR YÜZDE 48,77

İLLERE GÖRE REFERANDUM SONUÇLARI - CANLI

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul ve Ankara'da yüzde 51 ile "HAYIR" öne geçti. Bursa'da yüzde 53 "EVET" oyları önde. İzmir'de yüzde 68, Diyarbakır'da ise yüzde 67 ile "HAYIR" oyu önde götürüyor.

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