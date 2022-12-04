YSK Kazanan adayları ilan etti.. İşte tam liste...

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN İLAN
25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, aşağıdaki adayların 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş oldukları ilan edilir.
LEFKOŞA İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1- D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN TÜRK 2- ŞERİFE KAPLAN 3- KEMAL ŞAH 4- MUSTAFA ÖZUÇAR 2-
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- DUYAL DİNÇOL 2- İRFAN VERDİL 3- İZZET KOÇÇAT 4- OSMAN EMİROĞULLARI
3- D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- ORHAN ÖZDEMİR 2- ALTIN YAZICI 3- CEMAL EMİNDAYI
4- D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- MUSTAFA GÜLOĞLAN 2- ALİ KARACA 3- OSMAN GÜDÜL 4- MURAT ÇARKA
5- D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN HAYATİ GÜNERİ 2- RAMAZAN BALDAN 3- AYŞE SUİÇMEZ 4- TACEDDİN ÖZER
6- D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- YUSUF VURUŞKAN 2- SERKAN VURUŞKAN 3- TÜLİN VURUŞKAN 4- HASAN ÖNCÜLER
7- D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- NAZIM ÖZSEVER 2- AHMET KARŞILI 3- İRFAN AKTUNÇ 4- HASAN HAMİTOĞULLARI
8- D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- KAMİL AYHAN 2- MEHMET AYSIN KARGI 3- SERKAN ULGAR 4- RAMAZAN KALDIRIM
9- D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- FERHAT KAYA 2- ŞEFİKA YAPICIEL 3- MEDİHA RAMİZ 4- GÖKHAN GÖRGÜL
10- GÖNYELİ-ALAYKÖY - KANLIKÖY
Muhtarlık Adayları
1- GÜLEN KILIÇ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- HATİCE AMCAOĞLU 2- CENK KOFALI 3- FATOŞ KANLI 4- SERHAN UYSAL
11- GÖNYELİ-ALAYKÖY - YILMAZKÖY
Muhtarlık Adayları
1- MEHMET ÜÇÖZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- MEHMET ATAŞ 2- OĞUZ ÜÇÖZ 3- HATİCE ÜÇÖZ 4- MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL
12- LEFKOŞA - AKKAVUK MAH.
Muhtarlık Adayları
1- ABDULLAH KARADEMİR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- DİRGEM ASLAN 2- İSMET KARADEMİR 3- RİFAT UÇAR 4- AHMET TUNÇ
13- LEFKOŞA - HAMİTKÖY
Muhtarlık Adayları
1- FEYZULLAH RAŞİT BOSTANCI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- BİRCAN USLU BEREKETLİGİL 2- MUSTAFA SAKALLI 3- SALİH BUBA 4- CEMAL ÖZTURAN
14- LEFKOŞA - İBRAHİM PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
1- BÜLENT BAYTEKİN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- TEZCAN BEREKETBULUR 2- SIDIKA BABA 3- AYŞEN ÖZBENGÜ 4- ERCAN ŞAŞKARA
15- LEFKOŞA - İPLİKPAZARI/K.EFENDİ
Muhtarlık Adayları
1- MEHMET ALİSİNANOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- NEVİN ALİSİNANOĞLU 2- ÖMER ATAY 3- MURAT TUNCAY 4- MEHMET KAYA
16- LEFKOŞA - KAFESLİ MAH.
Muhtarlık Adayları
1- HÜSEYİN EMİNOĞLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- ERSİN EMİNOĞLU 2- MEHMET HALİL KAPLAN 3- KEZİBAN EMİNOĞLU 4- AHMET ÇOLAK
17- LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- ÖKKEŞ EVRAN 2- FİLİZ ÇOLLO
18- LEFKOŞA - KÖŞKLÜÇİFTLİK MAH.
Muhtarlık Adayları
1- HÜSEYİN ERGÖK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- HAMZA ERYILMAZ 2- AYŞE MADİ 3- AYFER UZMAN 4- KORAY ERGÖK
19- LEFKOŞA - KUMSAL MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- SEVİLAY ALGÜL 2- SÜLEYMAN GÜÇLÜ 3- ZERİN SOYLUKAL 4- YUSUF KARATAŞ
20- LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAH.
Muhtarlık Adayları
1- AYŞE SERHAT 21- LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAH.
Muhtarlık Adayları
1- MEHMET ALİ BEBEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YÜKSEL BEBEK 2- YUSUF KAPLİ 3- AYHAN KURKMAZ 4- NARİNÇ KARABULUT
22- LEFKOŞA - MARMARA MAH.
Muhtarlık Adayları
1- AHMET YÜRÜKER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1- DERVİŞE YÜRÜKER 2- İLKER KARABİNA 3- ERDAL ILICAN 4- MEHMET ERDOĞDU
23- LEFKOŞA - SELİMİYE MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KADİR KAYLAK 2- ŞEKİP GÜMÜŞ 3- MEHMET SAYAR 24- LEFKOŞA - TAŞKINKÖY MAH. Muhtarlık Adayları 1- DERVİŞ DİZLİKLİOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞADIN 2- BİLGİN ÖZALTINOK 3- ONUR GERÇEKER 4- TALAT ÜRER GAZİMAĞUSA İLÇESİ KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- PİLE Muhtarlık Adayları 1- VEYSAL GÜDEN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE ERMETAL PAŞA 2- HASAN KARAGÖZLÜ 3- HASAN SAVAŞ SAKALLI 4- TÜRKAY ERÇIKA 2- BEYARMUDU – BEYARMUDU Muhtarlık Adayları 1- MUSTAFA TAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SEVİLAY KASAPOĞLU 2- MEHMET KELEŞZADE 3- HÜSEYİN TANER 4- İSMAİL LORD 3- BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ Muhtarlık Adayları 1- TURGAY ALIKAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KENAN GİRİTLİ 2- HALİL ŞAHİNTEPE 3- HÜSEYİN KADİR KARAMULLA 4- YILMAZ GÖKBULUT 4- GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAH. Muhtarlık Adayları 1- ÖZGER ERSEN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET HANDAN 2- SEVİL ERSEN 3- HAKAN BAYRAKTAR 4- ERGÜN GÖRSAY 5- GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAKKI ALTINTAŞ 2- SELDA ALTINTAŞ 3- AYŞE TERAN 4- ZÜLFİYE KUTGÜN 6- GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇAMLICA Muhtarlık Adayları 1- HALİL DAĞSEVENLER İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİDE DAĞSEVENLER 2- HATİCE DAĞSEVENLER 3- MEHMET PAKSOY 4- MEHMET KIRCALI 7- GEÇİTKALE-SERDARLI – ERGENEKON Muhtarlık Adayları 1- ÖZGÜR TEPELİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET TÜRKEŞ KANDIR 2- SÜLEYMAN KUTLU 3- BARIŞ SEMAAY 4- MUSTAFA KANDIR 8- GEÇİTKALE-SERDARLI - GEÇİTKALE İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ SUNAL 2- HANDE GÜVEN 3- YELDA ŞAHİNSOY 4- HÜSEYİN ÇOBANOĞLU 9- GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖNENDERE Muhtarlık Adayları 1- MUSTAFA BOSTANCIOĞULLARI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN ÇORBA 2- İSMAİL KULLE 3- AYSU ÖYÇÜM 4- İSMET PAŞA PEHLİVAN 10- GEÇİTKALE-SERDARLI - MALLIDAĞ Muhtarlık Adayları 1- AHMET BASRİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYSU BASRİ KOMİLİLER 2- TENGÜL BASRİ 11- GEÇİTKALE-SERDARLI - SÜTLÜCE İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KAPTAN 2- HÜSEYİN AKSU 3- SOYKAN ÇALTINOĞLU 4- HALİL HAŞİM 12- GEÇİTKALE-SERDARLI - TİRMEN Muhtarlık Adayları 1- FIRAT YILDIRIMLAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF CAN YILDIRIMLAR 2- AYHAN BAYANDURSUN 3- AHMET SAĞIR 4- BÜLENT ERİK 13- GEÇİTKALE-SERDARLI - YAMAÇKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİHA TOPRAK 2- ÜMİT TOPRAK 3- ENVER TOPRAK 14- MESARYA - ASLANKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAŞİT KESKİNKAYA 2- İNCİ GÜÇKAN 3- ÇETİN İLMAN 4- TEVFİK İLMAN 15- TATLISU - AKTUNÇ MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN MANGA 2- HÜSEYİN AÇIKGÖZ 3- ELİF ÖZCAN AÇIKGÖZ 4- MEHMET YILDIZ 16- TATLISU - YALI MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHTAP KARGI 2- TEMEL LÜTFİ ALTINIŞIK 3- HÜLYA YALÇIN 4- MEHMET ÜREDİ 17- YENİBOĞAZİÇİ - AKOVA Muhtarlık Adayları 1- OSMAN ŞİNGİRLİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ÖZÇOBAN 2- HAVVA AKİL CELME 3- MEHMET KISTI 4- ZEHRA ŞİNGİRLİ 18- YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ERKANLI 2- SIDIKA ERGAZİ 3- İLKAY ERDOĞUŞ 4- ESAT BIYIKLIGİL 19- YENİBOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET EREŞ 2- MEHMET EREŞ 3- GÜNER TAYKAN 4- ERGÜR ÇETİNER 20- YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- EMİNE KUŞAF 2- ÇİĞDEM ÖZMUSALAR 3- ALİYE YABA GİRNE İLÇESİ KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- ÇATALKÖY-ESENTEPE - BAHÇELİ Muhtarlık Adayları 1- İLYAS BULUT İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ŞENGÜN 2- EYÜP ŞENGÜN 3- SONER SOYTÜRK 4- HÜSEYİN AYGÜN 2- ÇATALKÖY-ESENTEPE - BEŞPARMAK Muhtarlık Adayları 1- HÜSEYİN GÜNALTIN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN ÇETİNKAYA 2- CİHAN GÜNALTIN 3- HANIM GÜNALTIN SÜNNETÇİOĞLU 4- AHMET ÖZTEKİN 3- ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİRAY KORKUSUZCAN 2- KAAN SEZGİN 3- HASAN SEZGİN 4- VELİ MUTLUEL 4- DİKMEN - AĞIRDAĞ Muhtarlık Adayları 1- HASAN OKTAY PİRO İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ DAYI 2- ÖMER SERTSÖZ 3- ÖZKAY ERTAYFUR 4- ALİ KANİ SUCUOĞLU 5- DİKMEN - AKÇİÇEK Muhtarlık Adayları 1- ALİ KİNSİZ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ELMAZİYE TOSBIYIK 2- ECE KİNSİZ 6- DİKMEN - BOĞAZKÖY Muhtarlık Adayları 1- YÜKSEL ÇAĞLAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN HÜSEYİN DAYI 2- PEMBE ABOHORLU 3- MELİS GÜLBEŞ 4- MEHMET BAYSAL 7- DİKMEN - DAĞYOLU Muhtarlık Adayları 1- MUSTAFA ARAP İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMAL TOMBUL 2- ALİ DURAKOĞLU 3- ŞÜKRÜ BOZOĞLU 4- MUSTAFA SESSİZ 8- DİKMEN - GÖÇERİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KANAT 2- MURAT GÜZOĞLU 3- METİN YALINKAYA 4- YAKUP SÜMER ARSEVEN 9- DİKMEN - GÜNGÖR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SAFİYE FENER 2- PINAR DEMİRTAŞ 3- MUHSİNE YILDIRIM 10- DİKMEN - KÖMÜRCÜ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ZÜHRE İZMİRLİ 2- MÜMÜNE IMGÜL ALTAN 3- GÜNER ALTAN 11- DİKMEN - PINARBAŞI Muhtarlık Adayları 1- KEMAL HACIYARIM İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FATMA BAĞZIBAĞLI 2- HALİL BOŞNAK 3- İZZET TATLICALI 4- MESUT KEÇECİ 12- DİKMEN - ŞİRİNEVLER Muhtarlık Adayları 1- SERKAN PİLLİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AKBULUT 2- CEMAL MANGA 3- MEHMET AMCA 13- DİKMEN - YENİ MAH. Muhtarlık Adayları 1- MUSTAFA MERAL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT AYDIN 2- EMİNE MERAL 3- PERTEV KALKANER 14- GİRNE - BEYLERBEYİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- OSMAN KÜÇÜK 2- MİTHAT KARANFİLLER 3- RAMADAN PERÇİN 4- DOĞAY AYRILMAZKARDEŞLER 15- GİRNE - ÇİFTLİKLER MAH. Muhtarlık Adayları 1- BETÜL BEDEL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEVLANA KIRDAĞ 2- MUSTAFA EGEMEN ERDENDOĞ 16- GİRNE - DOĞANKÖY MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DURMUŞ ŞAHİN 2- RAMADAN ÇAĞLA 3- SALİH SOYDAM KALAYCIOĞLU 4- AYER TAŞELOĞLU 17- GİRNE - EDREMİT MAH. Muhtarlık Adayları 1- HASAN GÜLBAL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH GÜLBAL 2- OXANA GÜLBAL 3- NAİLE GÜLBAL 18- GİRNE - KARAKUM MAH. Muhtarlık Adayları 1- AHMET AĞAOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BURAK EMİNGİL 2- ADEM ŞAFAK 3- ALİRİZA EREN 19- GİRNE - KARAMAN MAH. Muhtarlık Adayları 1- SAADET CİBO İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HİLAL ŞENOL 2- IŞIK CİBO 20- GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- GÜLTEN ATIŞ 2- KURTULUŞ ATIŞ 21- GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NİHAN EĞİLMEZ 2- SERİM ADANUR 3- FATMA GEYLAN 4- HAKAN RÜŞLÜ 22- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - AKDENİZ Muhtarlık Adayları 1- MURAT CED İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TURHAN BOZALAN 2- ÖZBAY DAĞCIL 3- HASAN SADRAZAM 4- GÜRSEL ARAP 23- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KARAMAN 2- RAGIP TOSBIYIK 24- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH PALABIYIK 2- AHMET YURT 3- OSMAN AKİNER 4- KEMAL MERTKOL 25- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- OSMAN KILIÇ 2- HALİL KILIÇ 26- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - HİSARKÖY Muhtarlık Adayları 1- CANPOLAT ŞEMİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YUSUF İNSEL 2- AHMET TOPCUOĞLU 3- HÜSEYİN ÇOBANCIK 4- MEHMET EMİN AYKEN 27- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BİLHAN KAYA 28- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - MALATYA/İNCESU Muhtarlık Adayları 1- ZEHRA BEYDOLA İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ERTAN BORAT 2- ABDURRAZAK İŞÇİ 3- MUSTAFA KARABULUT 4- HALİT İŞÇİ 29- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SAKARYA MAH. LAPTA Muhtarlık Adayları 1- SELDA DURUSULAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH KARDEŞLER 2- NERGÜL TEZKOL 3- ZARİF KELEŞ 4- CRISTINA BALOĞLU 30- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET SESSİZ 2- BEHİYE ŞENGÜL SESSİZ 3- FİLİZ EKİNCİ 31- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAVUZ MAH. Muhtarlık Adayları 1- HALİL GÜLERMAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HÜSEYİN GÜLERMAN 2- HEDİYE GÜLERMAN GÜZELYURT İLÇESİ KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- GÜZELYURT - AKÇAY Muhtarlık Adayları 1- UĞUR DERELİKÖYLÜ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL ŞABAN 2- ATEŞ AYKEN 3- NAZIM AYKEN 4- ALİ DOĞTAŞ 2- GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAMADAN KAVALCI 2- GÖKHAN ABAKAN 3- NİYAZİ BETERİ 4- HÜSEYİN SÖNMEZ 3- GÜZELYURT - GÜNEŞKÖY MAH. Muhtarlık Adayları 1- AKAY DARBAZ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- RAĞIP ÇEKO 2- HASAN DAĞCIOĞLU 3- AHMET HAS 4- CEM ADIMLI 4- GÜZELYURT - LALA M.PAŞA MAH GÜZ Muhtarlık Adayları 1- AYGÜL BENEKLİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SALİH BENEKLİ 2- CEMAL AKEL 3- DÜRÜ ALTINMAKAS 4- POLAT KORŞAN 5- GÜZELYURT - SERHATKÖY Muhtarlık Adayları 1- CAVİT SEKMEN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMALİYE BAĞCIOĞLULARI 2- ÇAĞIN ŞERİFALİ 3- NİYAZİ BETERİ 4- DENKTAŞ ÖMER ŞAHİNSOY 6- GÜZELYURT - ŞAHİNLER Muhtarlık Adayları 1- HALİL YANGIN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DİLEK ŞERİFALİ 2- HAVVA YURDAL 3- HASAN DAYICIK 4- SERHAN GENCE 7- GÜZELYURT - YUVACIK Muhtarlık Adayları 1- EMİRZADE TERZİOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- NEŞE CENKSOY 2- ÖZEL KOCAMAN 3- SİBEL FABRİKACI 4- ADEM ÇIKIKCIOĞLU 8- GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- BEKLEM ÖZTUĞ 2- ALPER AKYAY 3- HÜSEYİN KOÇAK 4- ALİ EMİN İSKELE İLÇESİ KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- ERENKÖY - KARPAZ - ADAÇAY Muhtarlık Adayları 1- FERDİ YILMAZ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ÖMER KORKMAZER 2- İBRAHİM KOÇYİĞİT 3- CANAN YAZICI 2- ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA KEMAL AŞIK 2- HÜSEYİN MANİ 3- HÜDA MANİ 4- İSMAİL KOCA 3- ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- VAHİT ÇELİK 2- HASAN HÜSEYİN TOZMAZ 4- ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MURAT ALKAN 2- ZEHRA ÇOBANOĞLU 3- SELAMİ BAYRAMOĞLU 5- ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET KATIRCI 2- ABDULLAH COŞKUN 3- EMİNE MİHMAT 4- SONER MİHMAT 6- ERENKÖY - KARPAZ - KURUOVA Muhtarlık Adayları 1- OSMAN GÜL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- YAŞAR KARA 2- MUSTAFA KARA 3- ERTAN REFİK 7- ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET AKIN 8- ERENKÖY - KARPAZ - SANCAR PAŞA MAH. Muhtarlık Adayları 1- CEVDET DAĞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MİMAR DAĞ 9- ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CEMİLE ŞENKURT 2- MELİHA GÜNDEŞ 3- MEHMET AYDENER 4- HARBİYE MİNE SAYAR 10- ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KEMAL KADI 2- UĞUR GÜNGÖR 3- VEYSEL AKAR 4- ŞÜKRÜ GÜRLER 11- İSKELE - AYGÜN Muhtarlık Adayları 1- HAMDİ KAYA İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AYŞE HATİP 2- ERDAL TÜRKSOY 3- HÜSEYİN GÜN 4- ORHAN ARIMUM 12- İSKELE - BOĞAZ MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- CANAN SORGÜN 2- ALPER ALTAY BABUTSALI 3- KAMİL PAŞA 4- GÜRCAN YÜZÜAK 13- İSKELE - BOĞAZİÇİ Muhtarlık Adayları 1- ENİZ AKŞAHİN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SADIK YAZICI 2- ÖZTEKİN TAŞKIRANLAR 3- MEHMET ALTUNTAŞ 14- İSKELE - BOĞAZTEPE MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ŞENER 2- EMİNE ZORALİ 3- OKŞAN ÇALIŞIR 15- İSKELE - CEVİZLİ MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- İBRAHİM EVLAT 2- SERKAN ÖZTUGAY 3- KAMİL ÖZTUGAY 4- ŞEFİKA EVLAT 16- İSKELE - İSKELE MERKEZ MAH. Muhtarlık Adayları 1- SERMET NERELİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MUSTAFA ÖZDINAK 2- FAİK CEMMEDO 3- FERGÜN NERELİ 4- SALİH MERT ÇAKIRLI 17- İSKELE - KAPLICA Muhtarlık Adayları 1- ADEM BAŞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ADİL AKPINAR 2- FERİT ERTEM 3- YAKUP GENÇ 4- OGÜN DURSUN 18- İSKELE - KURTULUŞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ AKSÜT 2- ERDİNÇ KIRIKKALE 3- MERYEM ZABİTLER 4- MERYEM ERCEN AKSÜT 19- İSKELE - ÖTÜKEN Muhtarlık Adayları 1- TURGUT ÖZYÖRE İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HALİL KETEN 2- HÜSEYİN BOLEL 3- MEHMET ARKOÇ 4- MURAT BURAM 20- İSKELE - SINIRÜSTÜ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- AHMET SADIKEL 2- AMBER EKENLEROĞLU 3- FİKRET AKAN 4- ÇAYAN BULLİ 21- MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HASAN BİRŞAN 2- BÜRHAN IŞIK GÜLKAYA 3- KEMAL ÇİFTÇİOĞLU 4- EMİR ALİ KORMAN 22- MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- TUĞÇE AŞUT 2- AHMET POSTACIOĞLU 3- TAYFUN USBAHALI 4- SERHAN UZUN 23- MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- HAVVA ÇAKICI 2- OKTAY ABUZET 3- ERSİN GÜNDEĞER 4- GÜLAY MAHMUTLAR 24- MEHMETÇİK-B.KONUK - SAZLIKÖY Muhtarlık Adayları 1- GÜNEŞ BARIŞSAL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- DERVİŞE BARIŞSAL 2- MEHMET ÇOBAN 3- ÜMİT HADIMCI 4- DERYA ÜRÜNCÜOĞLU 25- MEHMETÇİK-B.KONUK - ZEYBEKKÖY Muhtarlık Adayları 1- FEVZİ ÇAVUŞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- SERAL TİLİM 2- ALİ ÇAVUŞ 3- GULCHEHRA YİĞİTTÜRK 4- MEHMET ÇAVUŞ LEFKE İLÇESİ KÖY İHTİYAR HEYETLERİ 1- LEFKE - BADEMLİKÖY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ALİ ZEHİROK 2- TÜLİN KAN 2- LEFKE - BAĞLIKÖY MAH. Muhtarlık Adayları 1- COŞKUN ERSEV İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ARZU ERSEV 2- HASAN ERSEV 3- ERDAL TAHSİLDAROĞULLARI 4- HÜSEYİN SELKAR 3- LEFKE - ÇAMLIKÖY Muhtarlık Adayları 1- ALTAY AYRANCIOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- ABBAS BUDAK 2- MEHMET HASDAĞ 3- ERKİN OMURTAK 4- LEFKE - DENİZLİ MAH. Muhtarlık Adayları 1- SALİH FELEK İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- KAMURAN ÖZREÇBEROĞLU 2- YILMAZ KOROĞLU 3- ÖZNUR İNANIR 4- ÖMER SARAÇ 5- LEFKE - DOĞANCI Muhtarlık Adayları 1- ALİ YILMAZ ÇÖLAŞAN 6- LEFKE - GEMİKONAĞI MAH. Muhtarlık Adayları 1- AHMET CED İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FADIL KUNİ 2- KEMAL ZAİM 3- SENSEVİL CED 7- LEFKE - TAŞPINAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- MEHMET EMİN KARADAYI 2- İBRAHİM ÖZSANLI 3- AHMET GÜNALP 4- HÜSEYİN YILMAZ TAMER 8- LEFKE - YEDİDALGA MAH. İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları 1- FİKRET ATASOY 2- NECAT ÖZEMRE 3- ZİHNİ PALABIYIKOĞLU 4- NEVİN ERTARKAN LEFKOŞA, 4 Aralık 2022
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