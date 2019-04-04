Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK'nın aldığı karar uyarınca Kırklareli'de bulunan toplam 170 sandıktaki tüm oylar yeniden sayılacak.
Kentte seçimi 248 oy farkla bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazanmıştı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut sonuçlara itiraz etmişti.
Kırklareli İl Seçim Kurulu'nun oyların sayılmasına gerek olmadığı yönünde aldığı karar sonrası Bulut YSK'ya başvurmuştu.
Mehmet Siyam Kesimoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırklareli halkının 31 Mart günü verdiği karara sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.
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