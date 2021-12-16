YSK mitingler en fazla 150 kişi ile yapılabilecek!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili uygulanan takvim sürecinde koronavirüs salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.

Bu çerçevede yarın yapılacak adaylık başvurularında partiler randevu alarak, parti başkanı ve genel sekreteri veya parti temsilcisi ile YSK’ya; bağımsız adaylar ise yanlarında en fazla 1 kişi ile İlçe Seçim Kurullarına başvuru yapacak.

Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişiler, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gidecek.

YSK ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her parti/bağımsız aday tek temsilci gönderecek.

Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların kapalı yerlere alınmaması gerekiyor.

Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitingler 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılacak.

Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 8 kişi ile 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 20 kişi ile program yapılabilecek. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahil olacak. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişiler maske ve/veya siperlik kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 8 numaralı duyurusu şöyle:

“1.Adaylık başvurularının yapılacağı 17 Aralık 2021 tarihinde, partiler randevu alarak parti başkanı ve genel sekreteri veya parti temsilcisi ile Yüksek Seçim Kurulu’na; bağımsız adaylar yanlarında en fazla 1 kişi ile İlçe Seçim Kurullarına başvuracaklardır. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

Aday başvurularında hazır olacak basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gereklidir.

2. Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişilerin, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gitmeleri, maske takmaları ve sıra oluşması halinde sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir.

3. Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her partinin/bağımsız adayın tek temsilci göndermesi ve katılanların maske kullanmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekir. Ad çekmede YSK, parti ve bağımsız aday temsilcilerine eldiven sağlayacaktır.

4. Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların kapalı yerlere alınmaması gerekir. Kapalı yer toplantıları 200 m2’nin üzerindeki alanlarda maksimum 60 kişi, 100-200 m2 alanlarda maksimum 50 kişi, 50-100 m2 alanlarda maksimum 25 kişi, 50 m2 ve daha küçük alanlarda maksimum 12 kişi ile sınırlandırılacak ve tüm kişilerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına (2 m²) uymaları zorunlu olacaktır.

5. Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitinglerin 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasına izin verilecektir. Açık hava toplantılarında maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına (3 m²) uyulması zorunludur.

6. Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 8 kişi ile 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 20 kişi ile program yapılabilir. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahildir. Stüdyoda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişilerin maske ve/veya siperlik kullanmaları ve aralarında en az 2 m² mesafe bulundurulması gerekir.”