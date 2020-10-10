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YSK: Propaganda ve propaganda nitelikli yayın 18.00’den sonra yasak

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YSK tarafından  yapılan yazılı açıklamada, propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı kaydedildi.
YSK: Propaganda ve propaganda nitelikli yayın 18.00’den sonra yasak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasıyla ilgili olarak yaptığı duyuruda, saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğunu, yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağını duyurdu.

YSK tarafından  yapılan yazılı açıklamada, propaganda ve propaganda nitelikli yayın sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsadığı kaydedildi.

YSK’nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“10 Ekim 2020 saat 18.00 itibarı ile siyasi partilerin ve bağımsız adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gereklidir. Yasanın 187. maddesi ‘Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle  propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler’ demektedir”.

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