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YSK resmen ilan etti.. Güzelyurt 3 vekil

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YSK resmen ilan etti.. Güzelyurt 3 vekil
YSK resmen ilan etti.. Güzelyurt 3 vekil

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayılarına bakıldığında Girne ilçesinin çıkaracağı milletvekili sayısının 7 Ocak 2018’deki Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine göre bir milletvekili arttığı, Güzelyurt ilçesinin ise bir milletvekili azaldığı görülüyor. 

YSK açıklamasında 79 bin 189 nüfuslu Lefkoşa ilçesinin çıkaracağı milletvekili sayısı 16, 62 bin 237 nüfuslu Gazimağusa’nın 13, 53 bin 261 nüfuslu Girne’nin 11, 25 bin 228 nüfuslu İskele’nin 5, 17 bin 490 nüfuslu Güzelyurt’un 3 ve 8 bin 464 nüfuslu Lefke ilçesinin ise 2 milletvekili olarak belirlendi. 
Ülke genelinde nüfus 245 bin 869 olarak açıklanırken toplam çıkacak milletvekili sayısı da 50 olarak yer alıyor.

 

Seçim takvimine göre adaylık için son başvuru 17 Aralık'ta

Seçim takvimine göre 14 Aralık Salı günü siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü olarak belirlenirken 17 Aralık Cuma günü de adaylık için başvurma günü olarak açıklandı. 

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