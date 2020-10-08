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YSK Seçim günü uyulması gereken kuralları hatırlattı

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 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması sırasında uyulması gereken diğer kural ve yasakları anımattı.
YSK Seçim günü uyulması gereken kuralları hatırlattı

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması sırasında uyulması gereken diğer kural ve yasakları anımattı.

YSK’nın 28 numaralı duyurusuna göre, oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek. Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

Radyo ve televizyonlarda, 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. 

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak olacak. 

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle: 
“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması,  içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak”

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