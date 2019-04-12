YSK 'usulsüz seçmen' gerekçesiyle yapılan itirazı reddetti

YSK, Siirt’in Eruh ilçesinde 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla HDP’nin seçim iptali talebini reddetti.
Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği gerekçesiyle yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedildi.
YSK, Siirt’in Eruh ilçesinde 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği iddiasıyla HDP’nin seçim iptali talebini reddetti.
Siirt'in Eruh ilçesinde HDP'nin 800 seçmenin usulsüz kaydedildiği gerekçesiyle yaptığı seçim iptal talebi, YSK tarafından reddedildi.
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