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YSK yayın yasağını kaldırdı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. " dedi.
YSK yayın yasağını kaldırdı

Yener'in açıklamasından öne çıkanlar: 

Seçimler tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmıştır. 

Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. 

Ayrıntılar geliyor...

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