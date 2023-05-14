YSK yayın yasağını kaldırdı

Yener'in açıklamasından öne çıkanlar:
Seçimler tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmıştır.
Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.
Ayrıntılar geliyor...
Yener'in açıklamasından öne çıkanlar:
Seçimler tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmıştır.
Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız.
Ayrıntılar geliyor...
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