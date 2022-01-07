  • BIST 2.021,57
  • Altın 789.18336
  • Dolar 13.8382
  • Euro 15.6552
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: Bu Maskeler İşe Yaramıyor

YSK, Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin seçim süreci içinde devamına karar verdi

» »
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı ihalelerin seçim sürecinde devamına, bazılarının ise reddine karar verdi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
YSK, Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin seçim süreci içinde devamına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı ihalelerin seçim sürecinde devamına, bazılarının ise reddine karar verdi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, YSK, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı’nın, “Yeni Girne Hastanesi İhalesi”nin seçim süreci içinde devamına oy birliği ile karar verdi.

YSK, Karayolları Dairesi’nin, “Girne-Alsancak Anayolu Il.Etap Yapım Projesi İhalesi”nin de seçim süreci içinde devamına oy birliği ile, “Lefkoşa-Girne Anayolu Yol Tamiratı İhalesi”nin ise seçim süreci içinde devamına oy çokluğu ile karar verdi.

Öte yandan YSK, Konut Edinme Birimi’nin, “Dikmen, Serhatköy ve Mevlevi Köylerindeki Kırsal Kesim Arsalarının Altyapı İhaleleri” işlemlerinin, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79 (5) (F) maddesi uyarınca, seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu görülmediğinden oy çokluğu ile reddine karar verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 68 yaşındaki Havva salcı yaşamını yitirdi07 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • Mehmetçik ve Bafra bölgesinde elektrik kesintisi07 Ocak 2022 Cuma 10:25
  • Hava bugün nasıl olacak?07 Ocak 2022 Cuma 09:51
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!07 Ocak 2022 Cuma 09:42
  • İşte yeni kararlar!07 Ocak 2022 Cuma 09:35
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitimin Yüz yüze Devam Edeceğini Açıkladı07 Ocak 2022 Cuma 00:30
  • KTOEÖS: Öğretmenler okula gitmeyecek, dersler online olacak!06 Ocak 2022 Perşembe 21:51
  • Vaka Sayısı Her Gün Rekor Kırıyor! 1001 Vaka06 Ocak 2022 Perşembe 20:01
  • 4 Sağlık Çalışanı Daha Koronavirüs Pozitif06 Ocak 2022 Perşembe 19:31
  • Tatar:Bütün Dünyaya Egemenliğimizi Haykırdık…Büyük Mesafe Aldık06 Ocak 2022 Perşembe 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti