  • BIST 1.086
  • Altın 460,810
  • Dolar 7,4267
  • Euro 8,7584
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

YSK,Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

» »
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti. 
YSK,Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti. 

YSK’nın 14 numaralı duyurusunda başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şöyle: Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız). 

Adaylara itirazı olanlar, yarın ve Pazar günü, 09.00-17.00 saatleri arasında YSK’ya başvuru yapabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP MYK hükümeti uyardı: “Pandemi kontrolden çıkmak üzere”04 Eylül 2020 Cuma 16:52
  • KTGB Bay-Sen’e destek belirtti04 Eylül 2020 Cuma 16:50
  • Elektrik Mühendisleri Odası açıklama istedi04 Eylül 2020 Cuma 16:43
  • Haksen: “Aileler endişeli”04 Eylül 2020 Cuma 16:41
  • Ahmet Boran Yüksek Seçim Kurulu’na başvurusunu yaptı04 Eylül 2020 Cuma 16:40
  • Araştırmacı-Gazetici-Yazar Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti04 Eylül 2020 Cuma 16:37
  • Pilli açıkladı: Yükseköğrenimde 1 hafta karantina04 Eylül 2020 Cuma 16:31
  • KTOEÖS:“Bakanlığın süslü paketinin içi boş çıktı”04 Eylül 2020 Cuma 16:23
  • Sıcak havalar devam edecek04 Eylül 2020 Cuma 16:22
  • Hırsızlık yaptığı apartmanda 2 kişiyi yaralayan hırsız mahkemeye çıkarıldı04 Eylül 2020 Cuma 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti