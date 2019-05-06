YSK'dan 2.5 saattir resmi açıklama yok!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhuriyet tarihinde bir ilk olan karara imza atarak, ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhuriyet tarihinde bir ilk olan karara imza atarak, ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği karar tartışılırken YSK'dan uzun süre resmi açıklama gelmemesi dikkat çekti.

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Türkiye tarihinde bir ilk; YSK, İstanbul seçimini iptal etti!

İstanbul'da yeniden seçimler 23 Haziran'da yapılacak

06 Mayıs 2019 14:42

Güncelleme: 06 Mayıs 2019 21:49

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhuriyet tarihinde bir ilk olan karara imza atarak, ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği karar tartışılırken YSK'dan uzun süre resmi açıklama gelmemesi dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden 36 gün sonra AKP ve MHP'nin itirazları üzerine alınan karar uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019 pazar günü tekrar edilecek. 4 muhalif oya karşı 7 oyla alınan YSK'nın baz sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmadığı temel gerekçesine dayandırdığı karar uyarınca, aynı sandık görevlilerinin görev yaptığı İstanbul ilçelerindeki seçimler geçerli sayılırken, büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri yinelenecek. YSK'nın İstanbul'un 39 ilçesinden Büyükçekmece ve Maltape'de de seçimlerin yenilenmesi yolundaki AKP ve MHP'nin itirazlarını da yarın (7 Mayıs) karara bağlayacağı belirtiliyor.

Daha önce YSK'nın Kırıkkale Keskin'de verdiği karar doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi, bu süreçte bir kamu görevlisinin makama oturması bekleniyor.

AKP YSK Temsilcisi Özel: YSK'da kabul oyu veren de ret oyu veren de hukuki olarak da vicdanlarıyla karar verdiler

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından kameralar karşısına geçti. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Olağanüstü hakkımızı kullanarak itirazlarımızı bildirmiştik. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden oluşmadığını tespit etmiştik. Bu yüzden seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Kararın gerekçesinde sandık sonuç tutanağının dayanağı olan sayım döküm cetvellerinde usulsüzlük olduğuna dair bir itirazımız vardı.

YSK, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101 sayım döküm cetveli imzasız olduğunu belirledi. Sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmamasını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerini iptal etti. Bununla ilgili düzenlemeyi 2018’de yaptık.Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu.

Oy veren de vermeyen de kabul oyu veren de vermeyen de herkes kendi vicani kanaatine göre oy verdi. Biz hepsinden Allah razı olsun diyoruz.

23-24 gün gibi bir sürede sandık kurullarının yeniden yenilenmesi, oy pusulalarının yeniden basılması gerekecek.

Bir an önce seçimden çıkılması için seçim tarihi 60 günden önceye alındı.

Seçim sonuçların herkesin içine sinmesini istiyoruz.

Halkımız bu konuda hakemliği yapacaktır. Siyasi partiler aynı adaylarla katılabilir, ölüm ve istifa halinde adayları değiştirebilirler.. Aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecektir. Bir de o tarihten itibaren 18 yaşına girecekler oy kullanacak.

Büyükçekmece ve Maltepe için itirazlar yarın ele alınacak.

Parti MYK'ları olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

AKP MYK'da saat 21:00'de olağanüstü toplanacak.

AKP’nin itirazları neler?

AKP’nin “tam kanunsuzluk” itirazı “Kısıtlı seçmen” iddialarına ve “Sandık kurullarının teşkili”ne dayanıyordu.

CHP, cumartesi günü YSK’nin kısıtlı seçmenlere dair araştırmasını tamamladığını ve kısıtlı seçmen sayısının AKP’nin iddia ettiği üzere 41 bin 132 değil 776 olduğunu açıklamıştı.

Sandık kurullarının teşkili konusunda ise 19 bin 623 sandık başkanı ve üyesinin kamu görevlisi olmayanlardan oluşturulduğu iddia edildi.

Dün İstanbul seçimlerine ilişkin yürütülen "usulsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı. Suçlamaya gerekçe olarak şahıslardan 2'sinin "ByLock kullanması", 41'inin ise "Bank Asya'ya para yatırması" gösterildi.