YSK'dan ara seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarının çarşamba günü devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar başvuru yapması gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, adayların İlçe Seçim Kurulu’na başvurması gerektiği kaydedilerek, başvuruların bağımsız adayın Anayasa’nın ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılacağı belirtildi.

Yasa gereği, başvurular ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin sunulması gerektiği kaydedildi:

“ 1. Polis karakter belgesi.

2. Oy verme günü olan 30 Haziran 2024 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

3. KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

4. Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).”

Açıklamada, başvuruların bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen başvuru ile ilgili tüm belgelerin, adayın yazılı olarak yetkilendireceği herhangi bir kişi tarafından İlçe Seçim Kurulu’na ulaştırılması şeklinde de yapılabileceği, bunun yanında birden fazla bağımsız adayın, aynı kişiyi tek tek veya toplu olarak, başvuruların İlçe Seçim Kurulu’na ulaştırılması için yetkilendirebileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilirler.

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir.

Bağımsız adayların başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir.

Adayların, arzu etmeleri halinde, kimlik kartlarında bulunan isim ve soy isimlerinden hangileri ile oy pusulasında yer almak istediklerini, başvuruları esnasında, belirtmeleri gerekir.

Adaylar, 6 Haziran 2024 Perşembe günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilân edileceklerdir.”