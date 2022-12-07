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YSK'dan bağımsız adaylar hakkında açıklama

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 11 Aralık’a kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.
YSK'dan bağımsız adaylar hakkında açıklama

YSK’dan yapılan açıklamada, 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, seçimlere bağımsız olarak katılacak olan adayların sandık kurullarında temsilci bulundurabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 11 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vermeleri gerekmektedir. Seçime katılacak olan bağımsız adayların 3’den fazla temsilci göstermesi halinde, ilgili İlçe Seçim Kurulu, ad çekmek sureti ile sandık başında kalacak temsilciyi belirler” denildi.

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