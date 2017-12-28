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YSK'dan 'belli çevrelere' uyarı!

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YSK'dan 'belli çevrelere' uyarı!
YSK: “Oy için çıkar, görev ve hizmet teklif edenler veya sağlayanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir”

Yüksek Seçim Kurulu, oy için seçmene çıkar, hizmet ve görev teklif edenlerin veya sağlayanların 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

YSK, bugün yayınladığı 22 numaralı duyuruda, son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yasal mevzuatı hatırlattığını belirtti.

YSK’nın açıklamasında şunlar aktarıldı:

 “5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 188(1) maddesi ‘kendisine veya başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif eden, vaat eden veya veren yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat eden veya sağlayanlar, 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler. ‘Verilen, vaat edilen veya sağlanan çıkarlar, seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil giderleri veya hizmetlerinin karşılığı olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır’ demektedir. Yine Yasa’nın 210. maddesinin 1. fıkrası ‘bu yasada yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu yasanın uygulanması ile ilgili olup da genel kurallara göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun, haklarında genel kurallar dairesinde kovuşturma yapılır. 210. maddenin 2. fıkrasında ise ‘ilgili kimseler ve siyasal partilerin ‘şikayetname’ vermek suretiyle dava açılmasını isteyebilecekleri belirtilmektedir.”

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