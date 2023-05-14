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YSK’dan Erdoğan’ın üzerine taşan mühür açıklaması

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Cumhurbaşkanı seçimindeki oy pusulasına YSK tarafından vurulan mührün Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ın üzerine taştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yaptı.
YSK’dan Erdoğan’ın üzerine taşan mühür açıklaması

Cumhurbaşkanlığı oy pusulasına YSK tarafından basılan mühürlerin oy pusulasının arkasına taşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklama yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nin itiraz üzerine yapılan açıklamada, “Oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir” denildi.

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından mühür basılması esnasında mühür izinin, pusulanın ön tarafında adaylardan birinin bölümüne yansıma olacak şekilde iz bıraktığı ve bu durumun özellikle Recep Tayyip Erdoğan bölümüne yansıdığının görüldüğü hususunda çok fazla soru sorulmuştur.

*Konuya ilişkin hızlı bir şekilde Türkiye İşçi Partisi adına YSK'ye başvuru yapılmış, YSK tarafından bu konuda karar alınmasına gerek olmadığı, bu durumun 135 sayılı genelgede açıkça düzenlendiği belirtilmiştir.

YSK'nin belirttiği 135 sayılı genelgenin 41/2-ç maddesi; “Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz;…oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi,” hükmünü içermektedir.

*Bu maddeden de anlaşılacağı üzere; oy pusulasının arkasına sandık kurulu tarafından basılan mührün ön tarafa mürekkep izi şeklinde yansımasından dolayı o adaya oy verilmiş olduğunun anlaşılamayacağı, diğer adaya vurulan mühür sonrasında bu yansıma izinden kaynaklı pusulanın geçersiz kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

*Oy pusulasının arkasına vurulan sandık kurulu mührü nedeniyle pusulanın ön yüzünde meydana gelen mühür yansıma izinin, o pusulanın geçersiz sayılmasına sebebiyet vermeyeceğini önemle duyurmak istiyoruz.

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