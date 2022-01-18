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YSK’dan Hatırlatma: Seçmenler Oy Kullanırken Kimlik Kartı, Pasaport Veya Sürüş Ehliyeti Gibi Resmi Belge İbraz Etmeli

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YSK’dan Hatırlatma: Seçmenler Oy Kullanırken Kimlik Kartı, Pasaport Veya Sürüş Ehliyeti Gibi Resmi Belge İbraz Etmeli
YSK’dan Hatırlatma: Seçmenler Oy Kullanırken Kimlik Kartı, Pasaport Veya Sürüş Ehliyeti Gibi Resmi Belge İbraz Etmeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenlerin kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gibi resmi belgelerden birini sandık kuruluna ibraz ederek oy kullanabileceğini hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 19 numaralı duyurusu şöyle:

“23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmen, şu belgelerden birini Sandık Kurulu’na sunmak suretiyle oyunu kullanabilir; Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti…

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması  gerekmektedir.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamazlar.”

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