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YSK’dan karar: Sonuçların GAMER’e kaydedilmesi yasaklandı

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YSK, TC İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarının GAMER sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.
YSK’dan karar: Sonuçların GAMER’e kaydedilmesi yasaklandı

 

YSK, İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

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