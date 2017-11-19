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YSK’dan ‘nüfus’ açıklaması

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YSK’dan ‘nüfus’ açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke nüfusunun belirlenme metoduna ilişkin duyuru yaptı.

YSK duyurusunda, en son 8 Şubat 1998 yılında  sokağa çıkma yasağı ilan edilerek,  yapılacak yerel seçimlerde (28 Haziran 1998 )  kullanılmak üzere sadece KKTC yurttaşı olup KKTC sınırları içinde  yaşayan  kişilerin  nüfus  sayımının yapıldığına dikkat çekildi.

Duyuruda, “bu sayımın  neticesinde,  seçmen ve nüfus kütükleri oluşturulduğu,   oluşan bu  kütüğün devamlılığını sağlamak için 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 38 (1) maddesi gereği; üç aylık dönemler itibarıyle Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar nezdinde  yapılan sadece KKTC yurttaşı  olanların  doğum ve ölüm kayıtları  ile ilk kez KKTC  kimlik kartı  alıp yurttaş  olanların   ve  yurttaşlıktan  çıkarılanların, kütüklerde gerekli işlemleri yapılarak güncellenmektedir” denildi.

YSK, 8 Şubat 1998’den bugüne nüfus sayısını şu şekilde açıkladı:

8 Şubat 1998 Nüfus Sayısı : 162,482

28 Haziran 1998 Yerel seçim nüfus sayısı: 163,610

6 Aralık 1998 Genel Seçim nüfus sayısı: 163,860

15 Nisan 2000 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 170,304

30 Haziran 2002 Yerel Seçim: 177,416

14 Aralık 2003 Genel Seçim: 183,604

24 Nisan 2004 Referandum: 184,350

20 Şubat 2005 Genel Seçim. 188,128

17 Nisan 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 188,372

25 Haziran 2006 Yerel seçimi: 191,389

19 Nisan 2009 Genel Seçim 200,466

18 Nisan 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 203,260

27 Haziran 2010 Yerel seçimi 204,246

28 Temmuz 2013  Genel Seçimi: 214,040

30 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi 218,609

7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi 230,747

Duyuruda, 1998 yılında  bugüne nüfusun 68 bin 265 arttığına dikkat çekildi.

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