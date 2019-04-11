YSK'dan önemli İstanbul kararı

YSK, Büyükçemece'de seçimin iptaline dair olan görüşmeyi erteledi.

YSK kaynaklarının BBC Türkçe’ye verdiği bilgiye göre kurul, karar vermek için İstanbul’daki tekrar sayımların sonlanmasını beklemeye karar verdi.

YSK'nın, İstanbul'daki oy sayım sürecinin tamamlanması ve birleştirme tutanaklarının düzenlenmesi için Büyükçekmece başvurusunu görüşmeyi ertelediği bildirildi.

Kurulun bu kararı herhangi bir partinin itirazı sonucu değil, kendiliğinden aldığı belirtiliyor.

YSK kaynaklarından edinilen bilgiye göre AKP, Büyükçekmece itirazında Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de iptal edilmesi talebinde bulundu.

Kurul'un da bu durumu dikkate alarak, İstanbul'daki oy sayımının tamamlanmasını beklemeye karar verdiği öğrenildi.