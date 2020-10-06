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YSK'dan Su törenine dur kararı!

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YSK'dan Su törenine dur kararı!
YSK'dan Su törenine dur kararı!

YSK'dan Su törenine dur kararı!

Yüksek Seçim Kurulu ürettiği 156/2020 sayılı kararla 5/1976 Seçim ve Halk oylaması Yasasına atıf yaparak tören yapılması, nutuk ve demeç verilmesi yasaktır  maddesini hatırlattı.

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Yüksek Seçim Kurulu ürettiği 156/2020 sayılı kararla 5/1976 Seçim ve Halk oylaması Yasasına atıf yaparak tören yapılması, nutuk ve demeç verilmesi yasaktır  maddesini hatırlattı.

Kararı Polis Genel Müdürlüğü dahil tüm yetkililere tebliğine de karar verdi.

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