YSK'dan Su törenine dur kararı!
Yüksek Seçim Kurulu ürettiği 156/2020 sayılı kararla 5/1976 Seçim ve Halk oylaması Yasasına atıf yaparak tören yapılması, nutuk ve demeç verilmesi yasaktır maddesini hatırlattı.
Yüksek Seçim Kurulu ürettiği 156/2020 sayılı kararla 5/1976 Seçim ve Halk oylaması Yasasına atıf yaparak tören yapılması, nutuk ve demeç verilmesi yasaktır maddesini hatırlattı.
Kararı Polis Genel Müdürlüğü dahil tüm yetkililere tebliğine de karar verdi.
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