YSK’dan Yeni Açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu, negatife dönmesine rağmen sandık kurullarına gönderilen Covid-19 pozitif listelerinden çıkarılmayan kişilerin, pozitif oldukları Sağlık Bakanlığınca belgelenen tarihten sonraki tarihli negatif PCR belgesi sunmaları halinde oy verebileceklerini açıkladı.



YSK’nın 23 numaralı duyurusu aynen şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulunun 20 No’lu Duyurusu ile Covid-19 pozitiflerin seçim alanına girmesinin yasak olduğu ve Sağlık Bakanlığınca pozitif olduğu bildirilen seçmenlerden PCR test sonucunun negatif olduğunu Sağlık Bakanlığı internet sitesinden alınan 24 saatlik test sonucu ile ispatlayanların oy kullanabileceği duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığından temin edilen ve sandık kurullarına gönderilen Covid-19 pozitif listelerinde negatife döndüğü halde listeden çıkarılmayan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerin elinde son 24 saatlik test sonucu bulunmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, kişilerin, pozitif oldukları Sağlık Bakanlığınca belgelenen tarihten sonraki tarihli negatif PCRr belgesi sunmaları halinde oy verebilecekleri karara bağlanmıştır”