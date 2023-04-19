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YSK'den 'aday bakanlar' kararı: İstifa etmelerine gerek yok

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YSK, kabinedeki milletvekili adayı olan 16 bakanın istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacakları yönündeki başvuruyu reddetti.
YSK'den 'aday bakanlar' kararı: İstifa etmelerine gerek yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kabinedeki milletvekili adayı bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacakları yönündeki başvuruları oybirliğiyle reddetti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kararda; bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Bakanların milletvekili aday listelerinde yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na çok sayıda başvuru yapıldı. Başvurularda "Bakanların aday olmaları nedeniyle istifa etmeleri gerektiği" vurgulandı.

Kararda bakanların 'Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında sayılmadığı' kaydedildi.

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