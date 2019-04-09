YSK'nın İstanbul kararına tepki gösteren AKP: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi. Ret üzerine açıklama yapan Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir" şeklinde YSK kararına tepki göstererek olağanüstü itiraz yöntemini kullanacaklarını duyurdu.

Yavuz'un açıklaması şu şekilde: