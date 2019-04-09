  • BIST 96.978
  • Altın 236,468
  • Dolar 5,6565
  • Euro 6,3695
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

YSK'nın İstanbul kararına tepki gösteren AKP: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

» »
YSK, İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti
YSK'nın İstanbul kararına tepki gösteren AKP: Olağanüstü itiraz yöntemini kullanacağız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.

 

YSK, AKP’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi. Ret üzerine açıklama yapan Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir" şeklinde YSK kararına tepki göstererek olağanüstü itiraz yöntemini kullanacaklarını duyurdu.

Yavuz'un açıklaması şu şekilde:

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmur geliyor.. Hava 3 gün yağmurlu olacak!08 Nisan 2019 Pazartesi 18:32
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Embargoed Sivil Toplum Örgütü’nden bir heyetle görüştü08 Nisan 2019 Pazartesi 15:55
  • 2 belediyede 2 Meclis Üyesi istifa etti, yerlerine yenileri belirlendi08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
  • Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın akşam veriliyor08 Nisan 2019 Pazartesi 15:37
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Benter’i kabul etti08 Nisan 2019 Pazartesi 15:20
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı08 Nisan 2019 Pazartesi 15:16
  • Mimarlar Odası’ndan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü etkinliği08 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
  • Tatar: "Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmelisiniz"08 Nisan 2019 Pazartesi 14:55
  • İki Meclis üyesi istifa etti, yerlerine yenileri görevlendirildi08 Nisan 2019 Pazartesi 14:38
  • Erhürman: Sorun yok08 Nisan 2019 Pazartesi 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti