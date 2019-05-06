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YSK'nın İstanbul seçimiyle ilgili karar oturumuna iftar nedeniyle ara verildi

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YSK'nın İstanbul seçimiyle ilgili karar oturumuna iftar nedeniyle ara verildi
YSK'nın İstanbul seçimiyle ilgili karar oturumuna iftar nedeniyle ara verildi

AKP, İstanbul genel, ve Büyükçekmece; MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazlar görüşülmeye başlandı. İlçe seçim kurullarından gönderilen araştırma raporları partilerin YSK temsilcileri ile paylaşıldı.

AKP'nin YSK'ya yaptığı KHK'lıların oy kullanmasına yönelik ikinci itirazı reddedildi.

Saat 14:30’da başlayan toplantıya, iftar için ara verildi.

Güvenlik önlemi artırıldı

YSK’nin İstanbul’a dair nihai kararını açıklayacağı toplantı sürerken, YSK binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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